Сбрасывать снег нужно и с гаражей, иначе крыша может прогнуться под его тяжестью Фото: Алексей Кунилов

Этой зимой уборка снега актуальна особенно, причём как с дорог, так и с крыш. Для многоквартирных домов даже установлен норматив – толщина снежного покрова не должна превышать десять сантиметров. Но в частных домах и на садовых участках хозяин сам решает, когда пора браться за лопату и тащить лестницу, в результате нередко упуская критический момент уборки снега.

Казалось бы, зачем вообще сбрасывать снег – придёт время и сам растает. Но на это есть весомые причины. Во-первых, из-за снега растёт нагрузка на стропильную систему и стены дома, от чего они быстрее приходят в негодность. Но главное, что в феврале уже случаются оттепели, чередующиеся с заморозками, и снег превращается в лёд, который расширяет и разрушает элементы кровли, водосточные трубы. Если на крыше накопится много снега, то возможно его лавинное схождение, а если он подтает, то быть сосулькам – опасно и то, и другое.

– Если по каким-то причинам снег сбросить невозможно, то для избежания водосточных заторов можно пропустить через трубы так называемый тёплый кабель, – комментирует «Облгазете» специалист компании по строительству дачных домов и коттеджей Сергей Омигов. – Он подключается к электричеству и потихоньку греет в автоматическом режиме. А вот с плоских крыш сбрасывать снег я бы не рекомендовал. Там он растает естественным образом, нужно только следить за водостоком.

И, конечно, нельзя забывать о собственной безопасности во время сброса снега с крыш. Конечно, большинство жилых, а тем более дачных и садовых домов невысокие, но меры безопасности прежде, чем лезть на крышу, всё равно стоит продумать. Лучше всего надеть удобную нескользящую обувь, использовать страховку и не очищать крышу в одиночку.

Важно От снега необходимо очищать крыши не только жилых и садовых домов, но и гаражей и теплиц. Но важно быть осторожным: полиэтилен, из которого нередко делают теплицы, становится очень хрупким на морозе, сотовый поликарбонат – чуть меньше. Чистить крышу теплиц лучше скребком с длинной или с телескопической ручкой, а сам скребок сделать из дюраля или алюминия – легче будет работать.

Опубликовано в №026 от 13.02.2021