Как правильно приготовить почвогрунт для рассады?

Грунт для рассады нужно просеять через сито или выбрать руками. В нём не должно быть корней и древесных остатков Фото: Алексей Кунилов

Вот и наступила горячая пора для садоводов – посев семян овощных культур на рассаду. Многие выращивают её дома, в первую очередь приобретая для этого семена, ёмкости для выращивания рассады, лампы для подсвечивания растений, и только затем – грунт. Нередко берут первый попавшийся, что зачастую приводит к болезням растений. Как сделать так, чтобы под рассадой оказался качественный грунт?

В идеале этой проблемой лучше было бы озаботиться осенью и заготовить грунт загодя. Причём в заготовке грунта под будущую рассаду есть свои нюансы.

– Лучше всего заготавливать грунт в лиственном лесу: брать дерновую землю с листовым опадом, там наиболее чистая почва, – советует почвовед, доктор биологических наук, профессор Лидия Сенькова. – Но ни в коем случае не берите землю в сосновом лесу. Там она будет подкислённая, что нежелательно для большинства овощных культур.

Брать землю в пониженных местах в лесу нельзя – там формируются так называемые солоди. На таком грунте растения будут расти плохо, хотя по виду земля в таких местах очень похожа на чернозём. Кстати, на Среднем Урале чернозёмов в чистом виде нет. У нас, по словам Лидии Сеньковой, чаще встречаются тёмно-серые и серые лесные почвы, у которых небольшой гумусовый горизонт, поэтому копать глубже 10–15 сантиметров землю в лесу не стоит.

Многие заготавливают землю с огорода. Такую лучше ещё с осени обработать паром или пролить кипятком, но не марганцовкой: марганец токсичен не только для микроорганизмов, но и для людей. Можно в качестве почвогрунта использовать готовый компост, но тогда ещё на этапе его приготовления стоит добавить в компостную яму азотные удобрения. Так вы произведёте обеззараживание грунта.

Отдельного разговора заслуживает использование торфа.

– Торф бывает верховой, низинный и переходный, – рассказывает Лидия Андреевна. – Добытый в нашей зоне торф чаще всего будет верховым. Он формируется за счёт мха сфагнума, дающего кислую реакцию среды. Такой торф лучше не использовать в почвогрунтах.

Полезный же для растений низинный торф формируется на болотах, где много осоки и растительности. Но по внешнему виду низинный от верхового не отличить, чем и пользуются недобросовестные производители грунтов. Торф в чистом виде лучше не использовать, а смешивать его с лесной или огородной почвой – он будет улучшать её физические свойства.

– Если у вас глина или тяжёлый суглинок, то почвы и торфа можно взять в равных пропорциях, – говорит Лидия Сенькова. – Если средний суглинок, то две части торфа нужно смешать с тремя частями почвы.

Для улучшения механического состава почвы многие помимо торфа используют песок, но наш эксперт рекомендует заменить его перлитом или вермикулитом. Почвенная смесь от этого будет более рыхлой, что положительно скажется на росте растений.

Приготавливая почвенную смесь, полезно установить лакмусовыми бумажками уровень её кислотности.

– Для каждой культуры уровень кислотности будет свой, – говорит Лидия Сенькова. – Для помидоров реакция среды может быть сдвинута в сторону подкисления, величина pH должна составлять от 5,5 до 7,2. Баклажаны и перцы требуют более нейтральной среды – 6,8–7,2. Поднять кислотность можно внесением извести, доломитовой муки.

Чтобы растения не жировали, можно добавить фосфорные удобрения – они не сразу отдают питательные вещества и поэтому безопасны. А вот калийные удобрения, по мнению нашего эксперта, добавлять нежелательно. В почвах нашего региона калия достаточно, так что его внесение оправдано только для возделывания культур, особо нуждающихся в этом элементе. И совсем не стоит применять азотные удобрения, особенно до пикировки рассады.

Но растениям ещё нужны микроудобрения. Например, в почвах Свердловской области бывает недостаточно молибдена, бора, цинка. Так что семена растений можно замочить в растворе этих микроудобрений, и для первоначального роста культур этой подкормки будет достаточно.

Кстати Как быть, если нет возможности приготовить почвогрунт и приходится брать магазинный? Нужно обязательно посмотреть на упаковке, из какого торфа приготовлен грунт и какие добавки содержит. Также следует обратить внимание на величину pH почвенного раствора. Если он подходит для выращивания вашей рассады, а торф используется низинный, тогда берите. Обычно методом проб и ошибок садоводы находят наиболее качественную продукцию и покупают такие грунты из года в год.

Опубликовано в №026 от 13.02.2021