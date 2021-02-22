В декоре домашнего интерьера лучше использовать не мох, а стабилизированный лишайник. Фото: Станислав Мищенко.

Экологичный образ жизни становится всё более популярным: люди стремятся не только сократить количество отходов, но и окружить себя природными материалами даже дома. Например, недавно на российском рынке появились коврики для ванной из натурального мха. Жительница Екатеринбурга Анна Сергеева попросила журналистов «Облгазеты» узнать об этом необычном предмете для дома.

– Я всегда интересовалась экологичными альтернативами декора и недавно увидела в интернете рекламу коврика из мха, – рассказывает Анна Сергеева. – Коврик выглядит красиво и стильно, а производители уверяют, что мох отлично приживётся в ванной. Но действительно ли это так? Можно ли вообще размещать нечто подобное в ванной?

Журналист «Облгазеты» нашёл, какой коврик имеет в виду читательница: необычную подстилку из мха придумала дизайнер Нгуйен Ла-Чан из Швейцарии ещё в 2009 году. Но в России этот предмет декора начали продавать относительно недавно и пока только в интернет-магазинах. Цена – 5 000 – 7 000 рублей. Но стоит ли такая покупка для ванной этих денег?

По мнению кандидата биологических наук, руководителя ландшафтной группы Алексея Овсянникова, коврик из живого мха – непрактичная и нежизнеспособная идея.

– Я отношусь к такому ковру с большим скепсисом, – говорит Алексей Овсянников. – Для мха нужна не только влажность, но ещё и свет, которого в ванной однозначно будет недостаточно. Есть очень небольшая группа мхов, которые могут обходиться ограниченным количеством света, но они не выглядят особенно декоративно. На коврик будут постоянно наступать, а мох очень тяжело переносит любые механические нагрузки. Помимо этого, если в ванной постоянно будет влажный органический компонент, то в помещении в большом количестве заведутся насекомые – чешуйницы.

Чтобы избежать таких проблем, учёные придумали стабилизацию растений, при котором глицерин замещает весь живой протопласт клетки, то есть всё её содержимое. Благодаря этому растение сохраняет свою пластичность и гибкость при достаточной влажности воздуха, но полностью умирает, поэтому для его жизнедеятельности больше ничего не нужно.

На сайтах указано, что швейцарский коврик сделан не из стабилизированного, а живого лесного и шаровидного видов мха, который вставлен в поддон с ячейками из влагоустойчивого материала. При этом Алексей Овсянников признаётся, что такие виды этого растения ему неизвестны, но, по его мнению, на рекламных картинках видно, что коврик состоит из микса мхов и лишайников.

– Если говорить об интерьере, то нужно разделять мхи и лишайники, – поясняет наш эксперт. – Сейчас в декоре «живых» стен используют именно стабилизированные лишайники рода Cladonia (кладония). В принципе их можно положить и в качестве коврика для ванной. Но нужно постоянно поддерживать влажность кладонии, иначе она становится хрупкой и легко ломается. Ещё ходить по лишайнику придётся как по болоту: высоко поднимая ноги.

Возможно, швейцарские создатели ковра из мха придумали какую-то новую технологию или нашли новый вид этого растения. В любом случае, в России этот элемент декора пока не прижился.

Опубликовано в №31 от 20.02.2021