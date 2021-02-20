Лунный календарь садовода: закупаемся семенами

Рассказываем, чем можно заняться садоводам и цветоводам в ближайшую неделю февраля.
- 20 и 21 февраля – так как многие садоводы уже занялись рассадой различных растений, можно произвести её пикировку или убрать лишние побеги. Но будьте осторожны: стебли растений в эти дни лучше не травмировать.
- 22, 23 и 24 февраля Луна переходит в очень плодородный знак Рака, поэтому можно вновь заняться рассадой или замочить семена. Рекомендуется садить баклажаны, капусту, лук-порей и томаты. Не забудьте тщательно полить растения. Комнатные цветы также отлично перенесут любые пересадки.
- 25 февраля – с этого дня начинается недолговременный период, когда лучше не производить какие-либо посевы. При этом поливать или вносить удобрения в ранее сделанные посадки можно спокойно. При необходимости разрешена борьба с вредителями на комнатных растениях.
- 26 февраля лучше посвятить время выбору и покупке новых семян и удобрений. Также в этот день рекомендуется убрать все сухие листья у комнатных цветов и аккуратно срезать ненужные части растения.
- Опубликовано в №31 от 20.02.2021
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