В Екатеринбурге начинаются бесплатные курсы для садоводов

В прошлом году бесплатные курсы для садовников прошли несколько десятков человек. Теперь большинство из них уже работают по новой специальности. Фото: Галина Скоморохова

В Екатеринбурге начался набор на бесплатные курсы по обучению профессии садовника. За пять занятий участники узнают базовую теорию растениеводства, освоят необходимые навыки и уже летом смогут устроиться на сезонные работы по озеленению столицы Среднего Урала. Журналист «ОГ» узнал, кто и зачем выбирает профессию садовника и ландшафтного рабочего.

Такие бесплатные курсы в Екатеринбурге организуют уже второй год подряд. Обучение начинающих садовников проводят организаторы Евразийского фестиваля ландшафтного искусства «Атмосфера», который уже дважды проходил в уральской столице (см. «ОГ» №115 от 27.06.2020,№144 от 08.08.2020, №149 от 15.08.2020).

Стать участником курсов может любой желающий – для этого нужно лишь пройти регистрацию на сайте www.greenparkekb.ru. В 2020 году, по словам организаторов, на занятия записалось около 130 человек, большинство из которых – женщины от 30 до 50 лет с высшим экономическим или техническим образованием. В этом году, несмотря на пандемию коронавируса, организаторы также не ставят ограничения по числу участников курсов. Занятия будут проходить по адресу улица Февральской Революции, 27. 15 февраля уже прошло знакомство с первыми зарегистрировавшимися на курсы. Встреча со вторым потоком желающих запланирована на 25 февраля. Сами занятия начнутся в марте.

– Для нас стало открытием, что на курсы садовников пришли люди, которые находятся в поиске себя, – говорит организатор курсов, ландшафтный дизайнер, директор ландшафтной компании Green Park Юлия Сорокина. – Мы рассчитывали на студентов и специалистов из смежных областей, но собрали тех, кто стремится сменить профессию. Например, многие устали от многолетней работы за компьютером и теперь хотят просто общаться с растениями и создавать красоту. Другая категория пришедших – люди, которые хотят быть полезны миру, потому что, высаживая растения, вы положительно влияете на экологию.

Так, в прошлом году екатеринбурженка ИринаЛьвова решила сменить род деятельности в свои 50 лет и перешла в садовники из сферы продаж сувенирной продукции. Но признаётся, что новую профессию выбрала по призванию: заработная плата на старой работе была выше.

– Я осознанно хотела стать садовником, – с улыбкой вспоминает Ирина. – После каждого занятия я понимала, что пришла туда, куда хотела. Мне было интересно испробовать себя, поработать физически в полях. Это грандиозный опыт, потому что занятия со своими цветочками в саду никогда не обретут такой масштаб.

На пяти обучающих занятиях с домашними заданиями и контрольными срезами участники узнают о нормах полива, видах удобрений, копке ямы под дерево и посадке растений – таких базовых знаний достаточно, чтобы попасть на объект уже ближайшим летом. Успешные кандидаты могут быстро вырасти в должности, как это случилось с Натальей Антон, которая после курсов за год перешла из садовника в бригадира ландшафтных работ. Обучение женщина прошла легко, так как и раньше была близка к сфере дизайна.

– Я была преподавателем изобразительного и декоративно-прикладного искусства, – объясняет Наталья. – После стала дизайнером по текстилю, около шести лет работала в студии флористики и всегда занималась фрилансом: расписывала интерьеры, шила шторы. А в 2020 году захотела разобраться в ландшафтной сфере, потому что всегда занималась садом.

Как говорят в рядах «зелёных» специалистов, престиж профессии садовника в России за последние годы вырос. Отчасти эту тенденцию задают ландшафтные компании, взращивая квалифицированные кадры. Но запрос на красивую окружающую среду создают и сами потребители: для жителей городов всё чаще, кроме функциональности инфраструктуры, становится важен и её внешний вид.

– В обществе растёт потребность видеть вокруг себя красоту, – считает Юлия Сорокина. – Теперь человек покупает не квартиру, а всю свою среду обитания: ему важно иметь не только крышу над головой, но и зелёный экологичный двор, где будут играть дети.