Как правильно разводить кур?

Важно, чтобы в рационе несушек было достаточно кальция. Фото: Алексей Кунилов

Зима подходит к концу, и многие уральцы начинают планировать устройство не только огорода, но и хозяйства при своём доме в целом. Одно из дел, которое, как правило, осуществляют весной – заведение кур. К тому же мясо птицы и яйцо дорожает (см. вчерашний номер «ОГ»), так что рекомендации специалистов о том, как выбрать цыплят и как их правильно содержать – очень кстати.

Рыжие и мясные

Держать кур при своём доме, возможно, хлопотно, но зато это с лихвой окупается. Каждый день – свежие яйца, та же яичница из которых, к слову, получается намного вкуснее и насыщеннее даже по цвету. И конечно, это свежее куриное мясо, которое намного вкуснее и полезнее магазинного. Но, как и в любом деле, в разведении и содержании кур есть некоторые нюансы. Первый – выбор цыплят. Здесь большинству сразу приходит в голову рынок – например, в Екатеринбурге или в Верхней Пышме на такой площадке можно купить всё что угодно. Однако опытные держатели домашней птицы советуют покупать цыплят только в специализированных питомниках или через проверенных знакомых.

– Выбирать стоит цыплят до полугода, в идеале – пяти месяцев, – рекомендует сотрудница птичьего двора социального центра «Держава» в Среднеуральске Наталья Мажара. – Вообще есть несколько пород кур: яичные (в народе – несушки), мясные, мясо-яичные, декоративные, голосистые и бойцовые, а также бройлеры. Каждый выбирает породу под свои задачи, но, как правило, предпочтение отдают цыплятам первых трёх пород. Мясные куры более массивны, так как заточены на то, чтобы давать больше мяса, яичные – более аккуратные. Но различить их внешне бывает крайне трудно, поэтому лучше довериться специалисту. В России наиболее популярны куры белой и рыжей расцветки. Но, по нашему опыту, разницы между ними, кроме цвета, нет никакой.

12 часов света и скорлупа

После покупки кур важно обеспечить им должное содержание. Птицам обязательно нужен курятник, причём утеплённый, а не просто сарай. Видел такой немудрёный вариант: четыре столба немного вкапываются в землю и обшиваются с двух сторон досками, между ними насыпается опил. И конечно, необходимо сделать седалы-насесты – палки или рейки по диагонали на высоте не меньше метра, на которых куры предпочитают спать.

Для четырёх-пяти несушек или трёх-четырёх бройлеров нужна площадь минимум в один квадратный метр. Соответственно, чем больше птиц, тем больше должно быть пространство. Гнёзда лучше устроить повыше. Для этого вполне подойдут небольшие фанерные коробки, в которые обычно стелют сено или солому с углублением в центре. А чтобы несушки поняли, что яйца нужно класть именно сюда, можно положить туда теннисный мячик или яйцо.

– Куры очень чувствительны к свету, поэтому в осенне-зимний период, когда световой день короче, им необходимо включать лампочку и следить за тем, чтобы у них было светло не менее 12 часов в сутки, – говорит Наталья Мажара.

Что касается рациона, то куры прекрасно справляются с объедками с семейного стола. Но один обязательный компонент их рациона всё же есть – мелкие, почти как песок, камушки. Организм этих птиц устроен так, что мелкие камешки закрепляются на стенках их желудка и перетирают пищу. Помимо этого курам надо обязательно давать мелко истолчённую скорлупу яиц, чтобы им хватало кальция для яйцеобразования. И конечно, куры очень любят есть свежую траву, особенно мокрицу.

БЕЗОПАСНОСТЬ Если вы выращиваете цыплят сами, то лучше выносить их на солнце и свежий воздух в специальном ящике с крышей из решётки: вороны, коршуны и лисы не дремлют, а случается, и собаки гоняют кур.

КСТАТИ Если забой кур производится самостоятельно, то хозяйке предстоит такая операция, как ошпаривание и ощипывание птицы. Но если вам не нужны пух-перо, то можно просто содрать шкуру вместе с перьями – так охотники поступают с уткой. Правда, любители поджаристой корочки, наверное, не поймут.

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ, обозреватель «Облгазеты»: – ​​​​​Одно время наша семья жила в частном доме, и друзья подарили нам пять несушек и петуха. Летом мы держали их в сарае, а на зиму запускали в подвал (он у нас был тёплый), установили там таймер, который включал и выключал свет, когда надо. Кормили кур в основном объедками: семья-то большая, трое детей. Но остатки еды надо было обязательно измельчать – тогда куры съедали всё подчистую. Не искрошишь – поклюют, да и бросят, приходилось убирать. Также давали и комбикорм, но и его, и другую еду требуется предварительно замачивать в воде. Мы даже цыплят выращивали! Высиживала яйца, правда, только одна несушка, так что ей мы подкладывали яйца других кур. С помётом поступали просто: на место жительства кур стелили сено, а после какого-то времени увозили его в мешках на свалку. На удобрение он не годится – очень едкий.