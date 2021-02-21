Как посеять петунию по снегу?

Сеять петунию хорошо в снег, а подчёркивать её декоративность – на фоне белых вазонов или белой мраморной крошки. Фото: Станислав Мищенко

Для многих садоводов посеять мелкосеменные культуры – большая проблема. Из ягод к таким культурам относят ремонтантную землянику, а из цветов – распространённые у нас петунию, бегонию, лобелию и другие. Их мелкие семена при посеве зачастую вообще не прорастают. Но есть способ, который упростит сев мелких семян и повысит их всхожесть. Для этого их следует сеять… на снег.

Подготовка и дезинфекция

Снега за окном ещё много, так что посеять на рассаду любимую многими за свою красоту и неприхотливость петунию ещё не поздно. Петуния может быть самой разной – ампельной, бахромчатой, гибридной, кустовой, каскадной, но всех их объединяет одно – очень мелкие семена, которые трудно сеять. Чтобы упростить этот процесс, производители посевного материала очень часто предлагают дражированные или гранулированные семена петунии. С такими работать легче, но и они получаются чуть больше макового зёрнышка. При посеве в грунт маленькие зёрнышки-гранулы проваливаются глубже и потом не всходят. В этом случае выручает снег.

– По снегу можно сеять и дражированные, и обычные семена, – рассказывает агроном, руководитель производственного участка екатеринбургского Дендропарка на улице Первомайской Лилия Кляпышева. – Для этого нужно заполнить ящик питательной смесью. Землю перед этим лучше пролить горячей водой либо обработать слабым раствором марганцовки для дезинфекции, а потом выйти на улицу и набрать чистого снега, только не талого, и уложить его поверх почвосмеси в ящике. Прихлопывать и утрамбовывать снег не надо – лишнее можно снять ребром маленькой дощечки, проведя ею по краям ящика.

Теперь можно и сеять. На снегу тёмные мелкие семена будут очень хорошо видны и можно контролировать густоту посева. А дальше снег сам всё сделает за вас. Он будет таять, отдавая влагу семенам для набухания и закаливая их. С тающим снегом семена окажутся на поверхности почвы, их слегка замоет её частичками, и такое положение будет оптимальным для их прорастания. Сразу после сева ящик нужно накрыть стеклом. Лучше использовать именно стекло, а не плёнку, в крайнем случае – куски сотового поликарбоната.

– При таком способе посева у вас не будет густых или разреженных всходов, вдобавок они станут меньше болеть, – отмечает Лилия Кляпышева.

Уход

Дальше важно не прозевать первые ростки. Как только они появились, ящик нужно приоткрыть, сдвинув в сторону стекло, чтобы происходило проветривание сеянцев. Это очень важно: под стеклом на солнце растёт температура воздуха, что приводит к вытягиванию всходов. При вытягивании на тонкой ножке образуются большие листики – такая рассада в дальнейшем склонна к полеганию и плохо развивается. Одновременно с проветриванием надо начинать досвечивание растений фитолампами. По словам нашего эксперта, при пасмурной погоде досвечивать сеянцы нужно в течение всего светового дня, при солнечной – до трёх часов рано утром или вечером.

– Главное при выращивании рассады из мелких семян – делать всё вовремя, – говорит Лилия Кляпышева. – Как только появились всходы – проветриваем, досвечиваем и снижаем температуру. Если на момент их прорастания температура была 23–25 градусов, то потом её нужно понизить до плюс 18–20 градусов. Сделать это важно хотя бы на первое время, чтобы притормозить чрезмерный рост рассады.

На первом этапе такую рассаду поливают только из пульверизатора. Настоящий полив можно ввести только после появления третьего настоящего листочка. В эту же пору нужно проводить пикировку рассады. А чуть позже – прищипывание для формирования более кустистых растений. Кстати, при пикировке петунию лучше заглублять в почву по семядольные листочки. В открытый грунт её можно высаживать в мае: этот цветок спокойно выдержит ночной заморозок до минус трёх градусов.

Но чтобы растения успели процвести, с посевом той же петунии нужно поторопиться и сделать это до 1 марта. В эти же сроки можно высевать анютины глазки, вербену, цинерарию. У них семена крупнее, но посев на снег для них также возможен.

Опубликовано в №31 от 20.02.2021