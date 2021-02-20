Открыта запись на занятия в Школе председателей СНТ при Союзе садоводов Екатеринбурга

На занятиях в школе СНТ специалисты разбирают и новые подзаконные акты, касающиеся деятельности СНТ. Фото: Ирина Гильфанова

В Союзе садоводов Екатеринбурга открыли запись на занятия в Школе председателей садовых некоммерческих товариществ в марте.

В первом весеннем месяце для садоводов проведут четыре лекции, которые будут посвящены обращению с отходами на территории СНТ, противопожарным правилам, работе с должниками. Учебный класс вмещает не более 20 слушателей, и в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса организаторы рекомендуют заблаговременно зарегистрироваться на занятие по телефонам 8–800–222–41–84, (343) 254–44–05 или по почте uralsad@inbox.ru.

Лекции будут проходить по пятницам по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 78, 1-й подъезд (цокольный этаж). Занятия бесплатны только для членов Союза садоводов Екатеринбурга.

Дата Тема занятия 5 марта, 16:00 Подготовка к общему собранию. Ведение реестра членов в садоводческом товариществе. 12 марта, 16:00 Требования к обращению с отходами в садоводческом товариществе. Ведение и заполнение паспортов отходов. 19 марта, 15:00 Новые правила противопожарного режима. Требования к территориям садоводческих товариществ. Порядок поддержки садоводств на территории Екатеринбурга. Предоставление субсидий. 26 марта, 16:00 Взносы и платежи: порядок оплаты. Работа с должниками.

Опубликовано в №31 от 20.02.2021