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Общество / Дом. Сад. Огород
20 февраля 2021, 13:00

Открыта запись на занятия в Школе председателей СНТ при Союзе садоводов Екатеринбурга

Собрание школы СНТ

На занятиях в школе СНТ специалисты разбирают и новые подзаконные акты, касающиеся деятельности СНТ. Фото: Ирина Гильфанова

В Союзе садоводов Екатеринбурга открыли запись на занятия в Школе председателей садовых некоммерческих товариществ в марте.

В первом весеннем месяце для садоводов проведут четыре лекции, которые будут посвящены обращению с отходами на территории СНТ, противопожарным правилам, работе с должниками. Учебный класс вмещает не более 20 слушателей, и в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса организаторы рекомендуют заблаговременно зарегистрироваться на занятие по телефонам 8–800–222–41–84, (343) 254–44–05 или по почте uralsad@inbox.ru.

Лекции будут проходить по пятницам по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 78, 1-й подъезд (цокольный этаж). Занятия бесплатны только для членов Союза садоводов Екатеринбурга.

Дата

Тема занятия

5 марта,

16:00

Подготовка к общему собранию. Ведение реестра членов в садоводческом товариществе.

12 марта,

16:00

Требования к обращению с отходами в садоводческом товариществе. Ведение и заполнение паспортов отходов.

19 марта,

15:00

Новые правила противопожарного режима. Требования к территориям садоводческих товариществ. Порядок поддержки садоводств на территории Екатеринбурга. Предоставление субсидий.

26 марта,

16:00

Взносы и платежи: порядок оплаты. Работа с должниками.

  • Опубликовано в №31 от 20.02.2021

Сюжет

«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Областная газета Свердловской области
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