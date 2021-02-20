Открыта запись на занятия в Школе председателей СНТ при Союзе садоводов Екатеринбурга

В Союзе садоводов Екатеринбурга открыли запись на занятия в Школе председателей садовых некоммерческих товариществ в марте.
В первом весеннем месяце для садоводов проведут четыре лекции, которые будут посвящены обращению с отходами на территории СНТ, противопожарным правилам, работе с должниками. Учебный класс вмещает не более 20 слушателей, и в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса организаторы рекомендуют заблаговременно зарегистрироваться на занятие по телефонам 8–800–222–41–84, (343) 254–44–05 или по почте uralsad@inbox.ru.
Лекции будут проходить по пятницам по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 78, 1-й подъезд (цокольный этаж). Занятия бесплатны только для членов Союза садоводов Екатеринбурга.
- Опубликовано в №31 от 20.02.2021
Сюжет
«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.