Картофель «Каштак» подходит и для Среднего Урала

«Каштак» получен путём скрещивания сортов «Рая» и «Космос». Работа над новым сортом началась в 2002 году. Фото: Из семейного архива Тамары Дергилёвой

В Государственный реестр селекционных достижений включён новый сорт картофеля «Каштак», выведенный в Южно-Уральском научно-исследовательском институте садоводства и картофелеводства. Это научное учреждение сейчас входит в Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН.

Около 20 лет потратили челябинские селекционеры на получение этого сорта. Своё необычное название новый сорт получил по месту рождения. Раньше посёлок Садовый, в котором сейчас находится научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства, носил другое имя – Каштак.

Новый сорт картофеля наверняка заинтересует садоводов и огородников. В описании указано, что он рекомендован для выращивания в Челябинской, Оренбургской и Курганской областях. А подходит ли этот сорт для Свердловской области?

– Каштак – среднеспелый сорт, а это значит, что процесс его вегетации не выходит за временные рамки в 90 дней, – говорит соавтор этого сорта старший научный сотрудник Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства Тамара Дергилёва. – То есть вегетационный период для него длится с середины мая до середины-конца сентября, а то и начала октября. Примерно таков срок выращивания картофеля и на Среднем Урале.

Сорт «Каштак» отличается стабильной и высокой урожайностью, устойчивостью к болезням и хорошим товарным видом клубней с красной кожурой и жёлтой мякотью. Количество клубней в гнезде доходит до 10–12. Сорт устойчив к раку картофеля, золотистой картофельной нематоде, фитофторозу, парше обыкновенной. К этим достоинствам прибавляется то, что он очень вкусен.

– По пятибалльной шкале вкусовые качества этого сорта оцениваются на 4,5–5 баллов, – рассказывает Тамара Дергилёва. – При варке он даёт рассыпчатую мякоть, что нравится очень многим, содержание крахмала в его клубнях доходит до 20 процентов.

У этого сорта есть и ещё одно важное достоинство – засухоустойчивость. В 2010 году на всём Урале стояла жесточайшая засуха. И тем не менее этот сорт дал приличный урожай – 32 тонны клубней с гектара. В благоприятные годы «Каштак» способен давать с гектара более 50 тонн урожая.

Опубликовано в №31 от 20.02.2021