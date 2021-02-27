Какой будет погода на Урале в марте согласно народным приметам?

Первый месяц весны богат на приметы, которые подскажут, каким будет предстоящее лето. Фото: Галина Соловьёва

Первый месяц весны богат на народные приметы. Большинство из них предвещают то, каким будет предстоящее лето и насколько богатый урожай соберут на своих участках садоводы и огородники.

1 марта – Ярилин день. Не зря первый день весны назван в честь бога солнца Ярило. Солнце в этот день говорит о хорошей погоде на всю весну, выпавший снег – о хорошем урожае, а северный ветер – о холодном лете.

Не зря первый день весны назван в честь бога солнца Ярило. Солнце в этот день говорит о хорошей погоде на всю весну, выпавший снег – о хорошем урожае, а северный ветер – о холодном лете. 2 марта – день святых Фёдора-тирана и Маримьяны. Тёплый день сулит скорые заморозки, а длинные сосульки – затяжную весну.

Тёплый день сулит скорые заморозки, а длинные сосульки – затяжную весну. 3 марта – день Агапа. Туман в этот день принесёт проливные дожди грядущим летом. Если же облака будут высоко и быстро бежать по небу, то можно ожидать благоприятной погоды.

Туман в этот день принесёт проливные дожди грядущим летом. Если же облака будут высоко и быстро бежать по небу, то можно ожидать благоприятной погоды. 4 марта – день Архипа и Филимона. Если галки и грачи слетаются к земле, то летом будет ненастная погода. Хороший знак в этот день – весенняя капель, что предвещает много зелени, а высокие сугробы – наоборот.

Если галки и грачи слетаются к земле, то летом будет ненастная погода. Хороший знак в этот день – весенняя капель, что предвещает много зелени, а высокие сугробы – наоборот. 5 марта – день Катыша . Отсутствие осадков в марте – к плодородному лету, обилие дождей – к плохому урожаю.

. Отсутствие осадков в марте – к плодородному лету, обилие дождей – к плохому урожаю. 6 марта – день Тимофея Весновея. Тёплая погода в этот день – предвестник того, что заморозков больше не будет.

Тёплая погода в этот день – предвестник того, что заморозков больше не будет. 8 марта – Поликарпов день. Этот день предвещает то, какой будет погода в Пасхальную неделю: снегопады – к осадкам, а ясное небо – к тёплой Пасхе.

Этот день предвещает то, какой будет погода в Пасхальную неделю: снегопады – к осадкам, а ясное небо – к тёплой Пасхе. 9 марта – Иванов день. Если в этот день снежно – ждать похолодания.

Если в этот день снежно – ждать похолодания. 10 марта – день Тараса Бессонного. Грачи начали вить гнёзда на Тараса – к потеплению.

Грачи начали вить гнёзда на Тараса – к потеплению. 11 марта – день Порфирия Позднего. На лужах образовался лёд – к тёплому лету, а выпавший снег – к холодному.

На лужах образовался лёд – к тёплому лету, а выпавший снег – к холодному. 12 марта – день Прокопа Перезимнего, Дорогорушителя. Капель и южный ветер в этот день – предвестники жаркого лета. Если полностью распустилась верба, то можно ждать хороший урожай в будущем.

Капель и южный ветер в этот день – предвестники жаркого лета. Если полностью распустилась верба, то можно ждать хороший урожай в будущем. 14 марта – день Евдокии Свистуньи и Авдотьи Плющихи. Снегопад на Евдокию – к плодородию, ветер – к дождливому и прохладному лету.

Снегопад на Евдокию – к плодородию, ветер – к дождливому и прохладному лету. 15 марта – день Федота Ветроноса. Туман на Федота сулит хороший урожай грибов и ягод, а вьюга и снег – затяжную весну.

Туман на Федота сулит хороший урожай грибов и ягод, а вьюга и снег – затяжную весну. 17 марта – день Герасима Грачевника . Появление грачей в этот день предвещает тёплую погоду и таяние снегов.

. Появление грачей в этот день предвещает тёплую погоду и таяние снегов. 18 марта – день Конона Огородника. Если на Конона будет неясная погода, летом может быть град.

Если на Конона будет неясная погода, летом может быть град. 19 марта – день Константиновых кругов . Морозная погода в этот день – жди длительные холода.

. Морозная погода в этот день – жди длительные холода. 21 марта – день Весеннего солнцеворота. Снег в этот день принесёт хороший урожай, а ветер – тепло.

Снег в этот день принесёт хороший урожай, а ветер – тепло. 22 марта – день 40 мучеников. Если ветер будет дуть с юга, то лето, вероятно, окажется сырым.

Если ветер будет дуть с юга, то лето, вероятно, окажется сырым. 23 марта – день Кондрата и Василисы – вешней воды указательницы. Воробьи много кричат – жди плохую погоду.

Воробьи много кричат – жди плохую погоду. 25 марта – Феофанов день. Низкий туман на Феофана – признак урожайного лета.

Низкий туман на Феофана – признак урожайного лета. 26 марта – день Никифора. Если туман продолжится, то урожай будет слабый, а погода летом – ненастная.

Если туман продолжится, то урожай будет слабый, а погода летом – ненастная. 28 марта – день Фёдора-скотника. Солнце растопит много снега – ждать хороший урожай.

Солнце растопит много снега – ждать хороший урожай. 29 марта – день Саввы. Погода на Савву определит, какой будет оставшаяся весна.

Погода на Савву определит, какой будет оставшаяся весна. 31 марта – день Кирилла – Дери полоз. Небо усеяно звёздами – быть дождю.

Опубликовано в №034 от 27.02.2021