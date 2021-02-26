Из ягодников этой зимой могут пострадать крыжовник и малина, особенно если они не укрыты снегом. Фото: Алексей Кунилов

Нынешняя уральская зима со своими резкими температурными качелями вызывает большое беспокойство у садоводов. И не зря: подмерзания древесины на плодовых деревьях уже не избежать. Значительно сильнее промёрзла и почва в этом году, так что текущая зима может стать худшей для уральских садоводов и их растений за последние десять лет.

– Очень сильные морозы были у нас зимой 2009–2010 годов: тогда они ударили в декабре, в переходный на зиму период, когда ещё не успел сформироваться нормальный снежный покров, что было очень опасно для растений, – рассказывает руководитель Свердловской селекционной станции садоводства Татьяна Слепнёва. – С тех пор зимы не доставляли нашим садоводам большого беспокойства, разве что морозы 2016–2017 годов, когда незначительно подмёрзла однолетняя древесина на плодовых деревьях. Нынешняя зима скажется гораздо хуже. Морозы ударили во второй половине зимы, когда растения находились уже в вынужденном покое. После них была оттепель, а потом снова морозы. Насколько серьёзно это отразится на зимовке плодовых культур, мы сможем увидеть только весной, но подмерзание древесины в любом случае будет, особенно на однолетних побегах.

Однако гораздо страшнее, если случится подмерзание многолетней древесины. Также есть большие риски повреждения плодовых почек. Из ягодных культур наверняка пострадает крыжовник, а также не пригнутые с осени кусты малины, особенно растущие в пониженных местах.

Из-за февральских морозов усилится и промерзание почвы. Качество зимовки растений в этом случае будет зависеть от высоты снежного покрова и местоположения сада. Насаждения, расположенные в низинах, где обычно скапливается морозный воздух, пострадают сильнее. Яблони, привитые на семенные подвои, перенесут морозы легче, чем яблони на клоновых подвоях. Хотя если подвои из тех, что используются у нас на Урале, то им не страшно и такое промерзание почвы. Вообще нынешняя зима может быть интересна тем, что позволит произвести естественную выбраковку: то, что не соответствует нашему климату, просто погибнет. Ведь в последние годы на волне разговоров о потеплении климата многие садоводы слишком увлеклись выращиванием не свойственных нашему климату культур и сортов.

– Подсохнувшие однолетние побеги можно будет заметить уже скоро, ещё до распускания почек, – говорит Татьяна Слепнёва. – В конце апреля – начале мая последствия подмерзания на скелетных ветвях деревьев будут выделяться в виде порыжевших участков коры, трещин, морозобоин.

Такие повреждения лучше сразу вырезать до живой ткани и замазать садовым варом. И вообще – весеннюю обрезку в этот раз нужно провести особенно тщательно.