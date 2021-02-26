Как выбрать лучший сорт томатов для рассады?

Одни садоводы предпочитают экспериментировать и ежегодно покупают новые необычные сорта растений, а другие – много лет не изменяют полюбившимся сортам Фото: Рудольф Грашин

Конец февраля и начало марта – горячий сезон для посева рассады, особенно томатов. Но ориентироваться в современном разнообразии сортов, которые ежегодно пополняются новинками, не так просто. Как из сотен наименований выбрать те семена, которые дадут богатый урожай? С этим вопросом в редакцию «Облгазеты» обратилась начинающий садовод из Ревды Валерия Славина.

– Впервые решила посадить помидоры, пришла в магазин для садоводов и ахнула: сортов множество. Каким лучше отдать предпочтение? И вообще, на что в первую очередь обращать внимание при выборе семян? – спрашивает Валерия Славина.

Потеряться среди разнообразия семян различных культур сегодня очень легко. Только одних томатов представлено более 200 сортов, при этом каждый год появляется около 20 новинок.

По словам сотрудницы одного из крупных садовых магазинов Екатеринбурга Гульнары Обуховой, фаворитами уральских огородников уже несколько лет являются сорта Калабрези, Корнабель, Сладкий янтарь, Титан, Могучан Степанова, Жимолостный, Челябинский баклажан, Челябинский метеорит, черри Ира и Марс.

– Садоводы обычно отдают предпочтение крупноплодным сортам томатов, – говорит Гульнара Обухова. – Люди любят брать для разнообразия разноцветные томаты: зелёные, чёрные и розовые. Такие сорта более сладкие, чем красные, и интересно смотрятся на участке. Также зелёные помидоры не содержат никотин, поэтому их берут люди с аллергией. Есть также экзотическое растение – томатное дерево, которое в высоту может достигать четырёх метров. Но мы предупреждаем покупателей, что это поздняя многолетняя культура, которую сложно выращивать даже в отапливаемой теплице.

Садовод с многолетним стажем Галина Колмакова из села Останино тоже пробовала экзотические сорта помидор, но в итоге предпочтение отдала классическим уральским томатам.

– Выбирая семена для рассады томатов, я рекомендую брать и ранние, и средние сорта, чтобы получать урожай в течение пары месяцев, – отмечает Галина Колмакова. – И лучше выбирать семена разных сортов, но от одного производителя: растения разных фирм могут оказаться антагонистами друг другу, будут плохо плодоносить или совсем не вырастут.

Галина Колмакова убеждена, что не стоит покупать самые дорогие семена в надежде, что из них точно вырастет богатый урожай. По её мнению, проверенные местные фирмы не завышают цены и не снижают качество из-за большой конкуренции, так что можно смело обращаться к ним. Также опытный садовод советует доверять аннотации на упаковке семян и искать больше информации в Интернете. Сама женщина часто общается с опытными садоводами в социальных сетях и смотрит отзывы на разные сорта растений на сайтах агрофирм.

Опубликовано в №034 от 27.02.2021