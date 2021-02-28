Выбираем правильную ёмкость для рассады

Пластиковые стаканы – самый популярный вид ёмкости для выращивания рассады у уральских садоводов Фото: Алексей Кунилов

Уральские садоводы уже с нетерпением начали выращивать рассаду дома. Но опытные садоводы напоминают: качество рассады напрямую зависит от ёмкости, в которой её выращивают, так что этому стоит уделить особое внимание.

Экономварианты

– Выбор ёмкости для рассады зависит от вида культуры, – поясняет заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин. – Например, рассадные ящики, хоть пластиковые, хоть деревянные, являются временной тарой для любых растений. Когда у сеянца появляется первая пара настоящих листьев, рассаду томатов, например, нужно пикировать в отдельные горшочки. Поскольку в ящике рассада всходит плотно и корни культур могут переплетаться, достать растения, не повредив их, сложно. Так, пересадка из ящика в горшки перцам и баклажанам неполезна – их семена лучше высевать сразу в большие стаканы.

Уральские садоводы-любители уверяют, что нет более подходящей ёмкости для выращивания любой рассады, чем подручные средства из домашнего обихода, – обрезанные пластиковые бутылки, тара от молочной продукции, пластиковые стаканчики, коробки из-под сока. Такая тара не требует дополнительных затрат, к тому же её можно без жалости разрезать, чтобы достать рассаду и пересадить её в другую ёмкость или сразу на грядку.

– Сначала я помещаю семена земляники и перцев в небольшую ёмкость, например, контейнер из-под творога. Когда рассада достигает семидольных листиков, пересаживаю её в 200-граммовые пластиковые стаканчики, затем в 500-граммовые, – рассказывает садовод-любитель, экс-руководитель Уральской школы садоводства и огородничества Светлана Рыжкова. – Другую тару даже не использую.

Но есть в таких доступных ёмкостях и маленький недостаток – приходится самостоятельно делать дренажное отверстие для оттока лишней воды. Поэтому те, кто не желает с этим заморачиваться, сразу покупают специальные горшки для выращивания рассады. Они подходят для разных культур, главное – подобрать правильный размер ёмкости.

– Некоторые садоводы жалуются, что в заводских горшках слишком много дренажных отверстий. На самом деле они крайне важны, – отмечает Михаил Карпухин. – Без дренажных отверстий для оттока лишней влаги в горшке всё будет закисать и отравлять корневую систему. Лучший объём тары для томатов и перцев – полулитровый стакан. Если же в дальнейшем садовод планирует выращивать рассаду в теплице, подойдёт пластиковый стакан или горшок объёмом 0,8–1 литр. Рассаду в прозрачных пластиковых стаканах лучше ставить на подоконник плотно друг к другу, чтобы корневая система не подвергалась лишнему УФ-излучению.

Больше торфа

В последнее время садоводы стали активно использовать для выращивания рассады и торфяные таблетки – спрессованный торф с добавлением питательных веществ. Таблетки стоит поместить в ёмкость с водой, после чего они постепенно увеличатся в высоту в несколько раз и приобретут форму стакана, который одновременно будет и тарой, и субстратом для семени. Удобно, но есть и недостатки: одноразовое использование и необходимость постоянно следить за влажностью субстрата и не допускать его пересыхания, иначе растения могут погибнуть.

– Нужно смотреть, чтобы торфяные таблетки были сделаны из хорошего торфа и субстрата, а сам материал был более рыхлым, – советует Михаил Карпухин. – Это обеспечит корням хороший доступ кислорода, и растение будет чувствовать себя гораздо лучше.

Ещё один вариант тары для рассады – лотки и кассеты – ёмкости с бортиками и отверстиями для слива лишней воды, соединённые между собой перегородками. Они недороги по цене, могут прослужить от десяти лет и более, компактны и не занимают много места при хранении. Подобным способом можно использовать и картонные коробки из-под яиц. Но все лотки, кассеты и коробки под рассаду весьма хрупки, поэтому высоки риски повреждения земляного кома растения при пересадке, а также быстрое пересыхание почвы из-за небольших размеров каждой ёмкости. Но важно помнить, что для перцев, баклажанов и других культур со стержневой корневой системой такие ёмкости не годятся: сеянцы не смогут полноценно развиваться в них даже на начальном этапе развития.

ЭТО ИНТЕРЕСНО Определить, как себя чувствует рассада, можно по её макушке. Если она светло-салатного цвета, значит, корневая система и листовой аппарат растения развиваются хорошо. Если макушка со временем приобрела тёмно-зелёный цвет, значит, культура закисает. Здоровая корневая система имеет белый цвет, желтовато-коричневый оттенок говорит о корневых гнилях. Для хорошего проращивания семян можно замульчировать верхнюю часть грунта вермикулитом – безопасным удобрением, которое приносит основную пользу растениям за счёт своего уникального свойства впитывать воду. Так появляется возможность в два-три раза увеличить перерыв между поливом растений.

Опубликовано в №034 от 27.02.2021