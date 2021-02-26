Как садоводческим товариществам оформить паспорт отходов?

Во многих садоводческих товариществах уже наладили раздельный сбор отходов Фото: Галина Соловьёва

В процессе развития мусорной реформы на садовые некоммерческие товарищества (СНТ) налагаются всё новые и новые требования. Сначала достаточно было заключить договор на вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО), потом обязали отчитываться об объёмах отходов перед областным кадастром отходов производства и потребления. А с 1 января 2021 года СНТ придётся оформлять ещё и паспорта отходов.

С чего начать?

Процедура паспортизации достаточно проста. СНТ подаёт заявку в специализированную организацию, уполномоченную проводить лабораторные исследования, откуда приезжает представитель, который берёт пробы мусора с контейнерной площадки. В лаборатории изучается химический и морфологический состав отходов, составляется протокол, отходам присваивается класс вредности. На основании данного протокола и заполняется паспорт.

- Координаты организаций, которые проводят лабораторные исследования отходов, можно найти в Интернете, – объясняет председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова. – Среди них есть и коммерческие, и бюджетные, но услуга везде платная. Поэтому необходимо заложить в смету четыре-шесть тысяч рублей на эти цели, такой суммы будет вполне достаточно.

Где взять бланки?

Тратиться на покупку бланков паспортов не стоит. На сайте Министерства природных ресурсов и экологии России есть две типовые формы паспортов: один для отходов, включённых в Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), второй — для отходов, не включённых в ФККО. С кодами отходов можно ознакомиться на сайте kod-fkko.ru.

Секреты кодирования

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования на своём сайте разъясняет, что код каждого вида отходов имеет 11 знаков. Первые восемь знаков обозначают происхождение отходов и их состав, девятый и десятый знаки кода – агрегатное состояние и физическую форму. Одиннадцатый знак показывает класс опасности отхода в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду. Если в одиннадцатом знаке кода стоит «0», то это значит, что мы имеем дело с блоком, типом, подтипом, группой, подгруппой отходов; для видов отходов значащая цифра «1» обозначает I класс опасности; «2» – II класс опасности; «3» – III класс; «4» – IV класс; «5» – V класс опасности отходов.

Кто заполнит паспорт?

Сам паспорт состоит из двух частей. В первой содержатся сведения о лице, которое образовало отходы, в данном случае — садоводческое товарищество. Во второй — сведения об отходах.

Первую часть вполне по силам заполнить председателю правления СНТ или тому, кому поручили эту работу. Необходимо указать полное и сокращённое наименование юридического лица, ИНН, местонахождение, почтовый адрес и другие сведения. А вот заполнение второй части паспорта может вызвать затруднения у неподготовленного человека. Если нет уверенности в своих силах, лучше довериться специализированной организации.

- Никакие изменения в паспорте не допускаются, поэтому если сделали помарку, лучше заново распечатать и заполнить лист, – подчёркивает Надежда Локтионова. – Паспорт нужно заполнить и утвердить – это делает председатель правления СНТ в течение 30 дней с момента, как был составлен протокол. Хранится паспорт бессрочно в садовом товариществе, сдавать его никуда не требуется.

ВАЖНО Одним из побудительных мотивов к паспортизации отходов является административная ответственность, предусмотренная п. 9 ст. 8.2 КоАП РФ. За неисполнение обязанности по отнесению отходов производства и потребления к конкретному классу опасности или составлению паспортов отходов для юридических лиц предусмотрен штраф от 200 до 350 тысяч рублей.

Опубликовано в №034 от 27.02.2021