Из-за разросшегося дерева два соседа в саду разругались друг с другом. Как избежать подобных конфликтов?

Судя по фото, и сарай для дров, и слива находятся слишком близко к границе между участками. Наверное, в этом случае можно найти компромисс Фото: Из личного архива Григория Кадочникова

«Жизнь в саду на природе прекрасна, но портят её конфликты с соседями». Если такой крылатой фразы нет, то её уже давно надо было придумать. Наверное, нет коллективного сада, в котором не нашлась бы пара соседей, разругавшихся друг с другом.

Раскидистая слива

Как подтверждение сказанного – недавний случай: в редакцию «Облгазеты» обратился пенсионер из Екатеринбурга Григорий Кадочников и рассказал о своём конфликте с соседом по саду, что расположен на территории Берёзовского городского округа. В их уже почти годовой спор оказались вовлечены полиция города Берёзовского и области, прокуратура, местные органы власти. А причиной всего стала… слива, разросшаяся на границе между участками.

– Долгие годы со своим соседом Александром Епанчинцевым мы жили дружно, – рассказывает Григорий Кадочников. – Ходили друг к другу в гости, вместе отмечали дни рождения. И вот в мае прошлого года, когда был на его участке, высказал ему по-соседски: «Саша, посмотри, ветки твоей сливы лежат на крыше моего дровяника, ты вбей кол, оттяни их или вообще спили». Но тот разошёлся, дескать, почему я должен пилить свою сливу?

Так и поссорились два соседа. Григорий Кадочников припомнил ему ещё и слив хозяйственных стоков, которые тот делает прямо под общий забор. И понеслись жалобы в разные инстанции.

– Жаловался в отдел внутренних дел города Берёзовского, потом в Главное управление МВД России по Свердловской области, – перечисляет Григорий Кадочников. – После получения отписок обращался к тогдашнему полпреду Николаю Цуканову, писал письмо в администрацию Берёзовского городского округа, в прокуратуру города, в Роспотребнадзор – толку никакого!

Например, в ответе за подписью начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области полковника полиции Александра Возчикова было сказано: «Для урегулирования вопроса, касающегося устранения условий, препятствующих вашему благоприятному проживанию по адресу: г. Берёзовский, коллективный сад №72, вы можете обратиться в мировой суд по месту жительства».

– Но я не хочу идти в суд, эти вопросы должна решать полиция! – возмущается Григорий Кадочников.

СНиП – настольная книга

Конечно, со стороны этот конфликт кажется каким-то несерьёзным. Но ведь сколько таких пустяковых свар разгорается на границах между соседями! Как нам научиться жить в садах дружно? Может, первым делом для этого следует соблюдать закон и уважать друг друга? Вопросы размещения насаждений и построек в садах регулируются Сводом правил 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения». До этого был СНиП 30–02–97, поэтому часто новые правила по старинке продолжают называть СНиПами.

– Согласно пункту 6.7 данного Свода правил, минимальное расстояние до границы соседнего участка должно быть от стволов высокорослых деревьев – три метра, от среднерослых – два метра, от кустарников – метр, – поясняет юрист Союза садоводов Екатеринбурга Наталья Барыгина.

Судя по снимку, слива находится очень близко к меже, казалось бы, нарушение очевидное. Как похожие конфликты решают в других садах?

– Конфликтующим сторонам всегда надо разговаривать друг с другом, а не переходить на повышенные тона, – считает председатель правления СНТ «Вишенка» Верх-Исетского района Екатеринбурга Наталья Коваленко. – У нас тоже были похожие случаи. Например, поросль с одного практически заброшенного участка стала распространяться на соседний. Его хозяйка эту поросль подчистила, причём частично и по другую сторону границы. Хозяйка заросшего участка возмутилась, пообещала обратиться в суд. Пришлось вмешаться мне: показала соответствующие пункты из СНиПа, убедила, что претензий в этом случае быть не может, потому что хозяйка заросшего участка сама нарушила правила.

Как призналась Наталья Коваленко, СНиП, или Свод правил, теперь у неё в саду как настольная книга. Только так, убеждая и доказывая с документом в руках, можно гасить в зародыше такие конфликты на меже.

Судя по случаю нашего читателя Григория Кадочникова, самый быстрый способ решить подобный конфликт – договориться сторонам и уступить друг другу.

Опубликовано в №.034 от 27.02.2021