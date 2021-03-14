Чтобы летом всё цвело: как правильно сеять на рассаду однолетние цветы?

Посев рассады в марте обеспечит правильное развитие растений и их раннее цветение. Фото: Из архива Марины Егоровой

В начале весны садоводы загружены заботой о рассаде овощных культур. Но это горячая пора и для цветоводов: большинство однолетних цветов тоже нуждаются в посеве на рассаду. Журналист «Облгазеты» собрал несколько советов у свердловских садоводов о том, как и какие цветы нужно садить на рассаду в марте.

По словам садовода из Новоуральска Ильи Колмогорова, март – самое время заняться рассадой петунии, любелии, однолетних флоксов, вербены и гацании. В дополнение к этому списку цветовод из Екатеринбурга Марина Егорова советует садить алиссум, хризантемы, дихондру и анютины глазки.

Главная задача при посеве любых растений на рассаду – добиться максимальной всхожести. Значение в этом вопросе имеет даже вид семян, так как среди них есть и туговсхожие, например вербена и дихондра.

– Туговсхожие семена нужно стратифицировать (прорастить во влажной среде с поддержанием необходимой температуры.– Прим. ред.) – рассказывает Илья Колмогоров. – Либо можно использовать горячий способ: непосредственно перед посевом семян проливаем грунт водой с температурой плюс 55–70 градусов Цельсия. Для хороших всходов перед посевом грунт лучше пролить раствором фитоспорина (микробиологический препарат против грибных и бактериальных болезней на любых культурах. – Прим. ред.). Также можно применять стимулятор роста НВ-101 для полива рассады и замачивания семян.

Ещё один вариант выращивания туговсхожих семян – держать рассаду в тёплом месте. Контейнер с посадками можно поставить рядом с батареей, чтобы семена прорастали при постоянной температуре в 20–25 градусов Цельсия. Когда ростки цветов достигнут одного сантиметра, переставляем их в более прохладное место с температурой 18–20 градусов выше нуля.

Таким способом Марине Егоровой впервые за пять лет удалось вырастить рассаду прихотливого цветка дихондры. Садовод советует проявить терпение в этом процессе, потому что дихондра всходит очень медленно, а с появлением первых семидольных листочков замедляет рост примерно на месяц. Только после такой паузы цветок начинает набирать массу и расти дальше.

Занимаясь рассадой цветочных семян, важно знать и особенности их заглубления. Так, садоводы не советуют сразу засыпать землёй семена в капсулах, чтобы ростки успели проклюнуться.

– Как только ростки разрушают оболочку, их можно прикрыть небольшим количеством перлита – субстрата, который разрыхляет землю, – отмечает Марина Егорова. – Простые семена без капсул я всегда заглубляю: делаю бороздку глубиной в один сантиметр для алиссума и хризантем и в полсантиметра – для выращивания гацаний. Когда появляются первые листочки, цветы можно рассадить сначала в маленькие стаканчики, а по мере развития корневой системы – в стаканы побольше.

В первые дни после посева рассаду не стоит поливать сверху, чтобы не разрушить семена. Для увлажнения почвы проще всего использовать пульверизатор. Но есть и другие варианты. Например, поливать растения через боковые части контейнера, чтобы вода поступала из почвы, или сделать на дне контейнера дренажные отверстия для поступления воды снизу.

Как только семена посажены, их можно опрыскать хлореллой, которая укрепит иммунитет растений и даст толчок к их росту. Другие биологические удобрения садоводы советуют применять только при пересадке.

Опубликовано в №043 от 13.03.2021