Почему куры отказываются нести яйца?

Куриные яйца любят и грызуны, которые таскают их из-под носа хозяев. Так что следует быть внимательнее. Фото: Павел Ворожцов.

После выхода материала о том, как правильно разводить кур (см. «ОГ» №31 от 20.02.2021), в редакцию «Облгазеты» со своей проблемой с этой птицей обратилась жительница села Николо-Павловское Горноуральского городского округа Тамара Паньшина. Живут они с мужем в своём доме, имеют личное подсобное хозяйство, держат коз и кур. Но с последними возникла проблема – они перестали нестись.

– С декабря месяца и по сей день 35 наших несушек не снесли ни одного яйца, – рассказывает Тамара Паньшина. – Кормим их исправно, тратим деньги, а пользы никакой. Ума не приложу, что делать.

Тамара Паньшина объяснила, что они коренные сельские жители, всегда разводили живность и вроде бы знают, как с ней обращаться. Кур покупают у проверенного фермера – отдельно на мясо и отдельно на яйцо. Конечно, и раньше случалось, что несушки снижали производительность, но такого, чтобы совсем «забастовали», ещё не было. Помочь разобраться в причинах странного поведения кур «Облгазета» попросила Татьяну Аликину, которая 25 лет проработала на Первоуральской птицефабрике, а сейчас преподаёт птицеводство в Уральском государственном аграрном университете.

– К сожалению, читательница вашей газеты не сообщила, какой породы или кросса птиц она разводит, закупает новых птиц для обновления стада или выводит цыплят в своем хозяйстве, - говорит Татьяна Анатольевна. – При разведении чистопородных курочек, как правило, получается стабильное потомство со стабильно высокой яйценоскостью. А разведение гибридов нескольких пород в последующих поколениях может дать отрицательное потомство, генетически неспособное на высокую яйценоскость: часть кур может нестись как их мамочка, а часть – давать мало яиц или вообще не давать. Но в любом случае важное значение имеет возраст птицы, будь она породистая или нет. Стадо несушек нужно обновлять раз в три года, не реже.

Снижается производительность и в период линьки, когда куры меняют оперение. Но этот процесс длится недолго и не может вызвать полное прекращение яйценоскости на длительный срок, тем более у всего поголовья пернатого стада. А вот изменение условий содержания птицы способно повлиять на их производительность.

– Нынешняя зима была морозной, многие птицеводы утепляли курятники, уплотняли двери, а это могло нарушить вентиляцию помещения, – продолжает Татьяна Аликина. – Куры не переносят духоты, от этого они могут перестать нестись. Причём периодического проветривания недостаточно, необходим постоянный приток свежего воздуха. И температурный режим в курятнике нужно поддерживать благоприятный: оптимальная температура для кур летом – плюс 18 градусов, зимой – не ниже плюс 10.

Ограничена у домашней птицы в суровую зиму и подвижность: во двор их не выпускают, а кормят вдосталь. От этого куры могут зажиреть, что также отрицательно сказывается на яйценоскости. Нельзя забывать и о том, что курам в осенне-зимний период необходимо дополнительное освещение – не менее 12–14 часов.

Специалист посоветовала также обратить внимание, не появилось ли поблизости от курятника новое строение, где содержат коров, свиней, овец, не ведется ли рядом стройка. Куры очень плохо переносят громкие звуки, незнакомые запахи – всё это может вызвать у них стресс и, как следствие, снижение производства яиц.

– Советую вашей читательнице внимательно присмотреться к своим курам, – продолжает Татьяна Анатольевна. – Нет ли у них выделений из носовых пазух и глаз, кровяных вкраплений в помёте, не побледнели ли гребни, вялые птицы или бодрые. Возможно, куры заболели и их надо показать ветеринару.

Опубликовано в №043 от 13.03.2021