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12 марта 2021, 19:54

В Свердловском отделении Союза садоводов России меняется руководство

Коворкинг-клуб для садоводов

Надежда Локтионова известна своей активностью садоводам Екатеринбурга, теперь ей предстоит оживить работу и в Свердловской области. Фото: Союз садоводов Екатеринбурга.

В организациях, объединяющих садоводов Среднего Урала, грядут перемены: председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова получила доверенность на руководство Свердловским региональным отделением Союза садоводов России.

Евгений Миронов, который до недавнего времени возглавлял региональное отделение, ушёл на другую работу, а на свой пост рекомендовал меня, – рассказала «Облгазете» Надежда Локтионова. – Доверенность на исполнение обязанностей руководителя мне выдана на год. Предстоит подготовить и провести конференцию по выборам председателя регионального отделения Союза садоводов России. Планируем сделать это в апреле – мае, но если ограничительные меры из-за коронавируса продлят, придётся перенести конференцию на осень.

Будут ли другие претенденты на должность председателя Свердловского регионального отделения Союза садоводов России, неизвестно. Сейчас Надежда Локтионова руководит и екатеринбургской, и областной организациями садоводов. Придётся ли ей выбирать одну из должностей и отказываться от другой? По её словам, она не намерена этого делать, так как один союз без другого существовать не может. Надежда Александровна уже начала распространять опыт работы в городе на регион. На днях провела семинар для председателей СНТ в Полевском, разъясняла, как правильно применять нормы Федерального закона №217-ФЗ о садоводстве и огородничестве, решать проблемы при реализации мусорной реформы.

Напомним, что первым председателем Свердловского регионального отделения Союза садоводов России была Наталья Царегородцева. Она возглавляла его с 2015 по 2018 год. В 2019 году её сменил на этом посту Евгений Миронов.

  • Опубликовано в №043 от 13.03.2021 

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«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Областная газета Свердловской области
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