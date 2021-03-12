Предсезонный ажиотаж: что и где скупают уральские садоводы перед началом дачной поры?

Покупателей в садовых магазинах сейчас действительно много, и люди готовы стоять в длинных очередях, чтобы приобрести желаемые семена, садовый инвентарь, укрывной материал. Фото: Алексей Кунилов

На дворе ещё только март, но в садовых магазинах уже настоящий ажиотаж. Уральские дачники в преддверии нового сезона активно скупают разные садовые товары. Журналисты «Облгазеты» побывали в одной из таких «точек притяжения» уральских садоводов и узнали, что они сейчас приобретают и изменились ли цены на дачный ассортимент.

Лидер продаж

Садовый магазин для дачников – как место встречи: многие приходят сюда не просто сделать покупки, но и пообщаться с другими садоводами.

– Специально приехала сюда с другого конца города. Лучшие семена только у вас, – уверенно обращается к консультанту садового магазина на улице Восточной жительница Екатеринбурга Ираида Пантюхина. – Который год беру – урожай всегда как с картинки.

Продавец скромно улыбается и предлагает женщине обратить внимание на многолетние цветы с открытой корневой системой – доставлены на днях из Нидерландов.

– Это наша гордость – гелиопсис «Саммер Пинк», гравилат «Манго», лилейник «Силоам Элин Фрейзер» – эти и другие луковичные поступают к нам в магазин из Европы. Вырастут очень красивые и необычные цветы, станут украшением вашего дачного участка, – призывает к покупке консультант садового магазина Елена Рассахатская.

– Ой, нет. Я лучше по старинке куплю семена наших цветов. Голландские – не факт, что приживутся на Урале, – осторожничает Ираида Пантюхина.

Другая покупательница уже приобрела семена и хотела было уйти, но её внимание привлекает полка с крупными садовыми товарами.

– Можете рассказать, что это за теплица такая для подоконников, первый раз вижу такое приспособление, – обращает на себя внимание консультанта жительница Екатеринбурга Любовь Корякова.

– Это специальный вариант мини-теплицы для рассады на подоконнике, очень удобная штука. Их активно раскупают, – отвечает на вопрос покупательницы продавец.

Женщина долго разглядывает новинку, оценивает её размеры, однако покупать в итоге так и не решается.

– У меня столько садового инвентаря скопилось за годы моего садоводства – хоть самой продавай, – объясняет свой задний ход Любовь Корякова. – В последние годы я и рассады стала покупать мало – только томаты, огурцы и зелень. У меня свой дом на Шарташе, есть небольшой огород. Но живём мы с сыном вдвоём, так что много нам не надо.

Как отмечают консультанты садового магазина, в преддверии нового дачного сезона покупателей действительно становится больше. Дачники приходят за самыми разными товарами. Но в основном скупают семена – это лидер продаж.

– Чаще всего приобретают семена томатов, перцев, огурцов, – отмечает консультант магазина Елена Рассахатская. Пользуются спросом и саженцы цветов. Например, на прошлой неделе дачники встали в лист ожидания за гортензией зимостойкой, так называемой Аннабель с белыми шарами, которая легко переносит холода без укрытия. Ждём, когда их привезут с питомника. Также пользуются спросом саженцы роз братьев Топалович – их доставляют из известного на весь мир сербского питомника, где выращивают разные сорта роз. Из садового инвентаря недавно активно скупали лопаты для уборки снега. Скоро начнут брать грабли, лопаты для удаления сорняков. Также у нас в продаже есть веники и аромамасла для бань, шапки для саун – такие товары тоже неплохо разбирают.

Среди покупателей есть и те, кто целенаправленно приезжает в магазин издалека. Так, семейная пара Виктор и Зоя Шаховы приехали за покупками из Ивделя.

– Мы всегда приезжаем именно в этот магазин уже много лет подряд, – рассказывает Зоя Шахова. – Останавливаемся на ночёвку у детей, потом с утра едем за покупками. Вот сегодня мы купили парник. Он устроил нас по цене, плюс сам по себе лёгкий, компактный, быстро собирается. У нас свой дом в Ивделе и есть специальная отдельная комната для рассады – вот туда и поставим парник. Я уже начала выращивать томаты, лук, капусту, морковь и перцы.

Цены отличаются

– Наши покупатели – в основном люди старшего поколения, пенсионеры. Среди них немало тех, кто уже годами ходит конкретно в наш магазин, – отмечает другой консультант садового магазина Валентина Митюшина. – Людям в возрасте интересно расспросить о каждом виде семян, узнать, какие появились новинки, сравнить цены. Молодых дачников я вижу редко – видимо, они чаще делают заказы через интернет-магазины.

Действительно, сегодня товары для сада и дачи можно найти не только в специализированных магазинах, на рынках и в точках крупных продуктовых сетей, но и на популярных в России платформах электронной коммерции. Плюсы таких онлайн-магазинов – огромный ассортимент и выбор. В наличии всегда можно найти уникальную технику и инвентарь, которые есть не во всех специализированных дачных магазинах. Например, воздуходувку – воздушную метлу для сдувания опавших листьев, вертикуттер и аэратор – инструменты, которые используют для удаления высохшей травы, всевозможные виды электроножниц и кусторезов, садовых копателей и измельчителей. При желании можно купить автоматические дровоколы и лопаты. Зачастую товары в онлайн-магазинах бывают дороже, но зато всегда есть большая вероятность поймать что-то с хорошей скидкой.

– Я всегда покупаю сложный садовый инвентарь в онлайн-магазинах в категории «товары для дома и сада», – рассказывает дачница Кристина Яцюк. – Выбор колоссальный, на любой вкус и цвет, очень часто на сайте меняются цены, и всегда что-то можно найти по выгодной стоимости. А вот семена я всегда покупаю только в обычных садовых магазинах. Например, за пакетик укропа/петрушки/салата весом в три грамма «Ozon» просит минимум 120 рублей, есть и дороже. Мне кажется, это неадекватная цена. В обычном магазине можно найти аналогичный товар и за 25 рублей.

По словам продавцов-консультантов, цены на семена и некоторые виды садовых товаров за последний год подросли – на 20 процентов в среднем. Но уральские садоводы признаются, что их это не смущает.

– Конечно, я заметила, что цены на те же семена выросли по сравнению с мартом прошлого года, – отмечает покупательница Ираида Пантюхина. – Но куда деваться, сейчас жизнь такая, цены растут на всё: на молоко, крупы, мясо, вот и коммуналка как взлетела! Наверное, это нормально, что и семена подорожали.

Эксперты отмечают, что цены на семена и некоторые садовые товары могли подскочить и из-за повышенного спроса на них в пандемию. Режим самоизоляции заставил население вернуться к садоводству и огородничеству.

Внимание Любови Коряковой привлекло интересное приспособление – мини-теплица для выращивания рассады дома. Фото: Алексей Кунилов

Семейная пара Виктор и Зоя Шаховы специально приехали из Ивделя в Екатеринбург за парником. Фото: Алексей Кунилов

Семян в садовых магазинах сейчас столько, что порой просто глаза разбегаются, а рука тянется купить как можно больше всего Фото: Алексей Кунилов

Несмотря на повышенный покупательский спрос, сейчас в некоторых садовых магазинах можно найти уцененные товары и скидки Фото: Алексей Кунилов

Некоторые садоводы уже сейчас начинают задумываться и об декорировании своего дачного участка, присматривают разные элементы дизайна Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №043 от 13.03.2021