На растущую луну сеем лук, редис и капусту

Рассказываем, чем можно заняться уральским садоводам и цветоводам в ближайшую неделю марта.
- 13 марта – Новолуние. Неблагоприятный период для растений, поэтому лучше всего заняться только поливом рассады, комнатных цветов и лёгким рыхлением почвы.
- 14–15 марта – Луна переходит в растущую фазу, так что это хорошее время для посева и посадки лука, редиса, капусты, петрушки, салата. От пикировки и обрезки растений лучше отказаться, как и от их обработки ядохимикатами.
- 16 марта – Луна в знаке Овна. Растения, посеянные в этот день, будут слабыми. Тем не менее не возбраняется посеять лук, редис, базилик, петрушку. Цветоводам не стоит обрезать комнатные растения.
- 17–18 марта – Луна в знаке Тельца, а это лучшая пора для посадки капусты, кабачков, картофеля, свёклы и тыквы. Не стоит заниматься рыхлением почвы в зоне корней, пересадку также лучше отложить на другой день. Цветоводы могут заняться посадкой комнатных растений.
- 19 марта – благоприятный день для садоводства, так что можно сажать разные огородные культуры. Разрешена обработка растений от вредителей, а вот обрезку лучше перенести на другое время.
- Опубликовано в №043 от 13.03.2021
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Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.