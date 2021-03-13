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13 марта 2021, 06:05

На растущую луну сеем лук, редис и капусту

капуста

Середина марта по лунному календарю – идеальная пора для посадки капусты. Фото: Павел Ворожцов

Рассказываем, чем можно заняться уральским садоводам и цветоводам в ближайшую неделю марта.

  • 13 марта – Новолуние. Неблагоприятный период для растений, поэтому лучше всего заняться только поливом рассады, комнатных цветов и лёгким рыхлением почвы.
  • 14–15 марта – Луна переходит в растущую фазу, так что это хорошее время для посева и посадки лука, редиса, капусты, петрушки, салата. От пикировки и обрезки растений лучше отказаться, как и от их обработки ядохимикатами.
  • 16 марта – Луна в знаке Овна. Растения, посеянные в этот день, будут слабыми. Тем не менее не возбраняется посеять лук, редис, базилик, петрушку. Цветоводам не стоит обрезать комнатные растения.
  • 17–18 марта – Луна в знаке Тельца, а это лучшая пора для посадки капусты, кабачков, картофеля, свёклы и тыквы. Не стоит заниматься рыхлением почвы в зоне корней, пересадку также лучше отложить на другой день. Цветоводы могут заняться посадкой комнатных растений.
  • 19 марта – благоприятный день для садоводства, так что можно сажать разные огородные культуры. Разрешена обработка растений от вредителей, а вот обрезку лучше перенести на другое время.
  • Опубликовано в №043 от 13.03.2021 

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Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

Областная газета Свердловской области
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