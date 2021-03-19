Из чего и когда лучше строить баню?

Важно, чтобы не только баня была срублена зимой, но и лес для неё тоже был спилен в эту зиму. Фото: Василий Гаёв

Строительство и покупка бани, которые обычно приходятся на начало весны, не менее ответственный процесс, чем возведение дома. На что надо обратить внимание тем, кто озаботился «банным вопросом»? Своим опытом по этой теме поделился наш эксперт – специалист по строительству деревянных рубленых домов и бань Василий Гаёв.

Размеры бани. Они зависят от того, какое количество помещений хочет видеть в бане заказчик и от их функционала. Если нужна простейшая баня, то для этого достаточно купить или заказать сруб три на три метра. К нему сделать дополнительно дощатый пристрой – получится обычный деревенский вариант. Если хочется большего комфорта, то сооружать баню придётся пять на три или шесть на три метров, чтобы получилось ещё одно тёплое помещение, которое можно отвести под раздевалку, что весьма актуально зимой. И, наконец, можно выбрать классический на сегодня вариант, так называемую квадратную планировку, когда за счёт Т-образных перегородок из брёвен помещение делится на три части: комнату отдыха (большая часть), моечное отделение и парилку. В зависимости от приоритетов хозяев больше делают по размерам либо парную, либо моечное отделение. Такой классический вариант планировки возможен при размере бани пять на шесть метров или шесть на шесть метров.

Материал. Классический вариант бани – сруб из цельной древесины. Другой вариант – использование полуобработанного бревна или лафета, по-русски – плахи (у такого бревна срезаны боковые стороны. – Прим.ред.). У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и минусы. Например, при строительстве бани из лафета мы получим плоские стены и дополнительное пространство. И всё же самый распространённый вариант стен бани – сруб из бревна, рубленный в русскую чашу.

Сегодня есть много других материалов из дерева, например, оцилиндрованное бревно, но использовать его для бани не стоит и вот по какой причине. Оцилиндрованное бревно должно делаться из высушенного бревна, чего зачастую не соблюдают. Из-за этого бревно трескается и меняет геометрию при усушке. Второй минус – при оцилиндровке бревна срезается его наружная часть – самая прочная как с точки зрения биологической стойкости, так и способности держать механическую нагрузку. Для бани это критично: брёвна станут быстро впитывать влагу, затем начнут гнить.

Фундамент. Он зависит от грунта. Если это ровная поверхность, не обводнённая, где нет подтоплений весной и летом, то достаточно обычного мелкозаглублённого ленточного фундамента. Если же это прибрежная зона, болотистая местность, низина, уклон, то следует применять более сложные типы фундаментов. Самые распространённые – винтовой, плита либо комбинированный. Высота фундамента должна быть такой, чтобы нижние венцы сруба располагались от поверхности земли на расстоянии не менее 30 сантиметров. Если вариант бани деревенский, и она будет эксплуатироваться еженедельно, то для отвода воды из моечного отделения достаточно сделать в земле дренаж. Но сейчас чаще под полом заливают бетонную стяжку с уклоном, чтобы отводить воду за пределы бани в отдельный колодец.

Второй этаж. Над парной и моечной желательно не сооружать никаких жилых надстроек, хотя многие возводят бани в два этажа. Перекрытия над парной и моечной должны испарять влагу вверх сквозь потолочный утеплитель. Даже если вы уложите на потолок пароизоляцию с нулевым коэффициентом паропроникновения, всё равно часть влаги попадёт в потолочные перекрытия, и ей надо дать выход наружу. Лучше в чердачное помещение, которое должно проветриваться, но никак не в жилое. Кстати, по этой причине – чтобы дать влаге свободно испаряться – не стоит укладывать плёнку на потолочный утеплитель. Сам утеплитель должен быть 200 миллиметров толщиной.

Окна. В помещения с большой влажностью лучше поставить пластиковые окна. Для парной можно порекомендовать деревянные окна с закалённым матовым стеклом.

Когда лучше строить? Период строительства бани от момента проектирования и до начала эксплуатации займёт почти год. Идеальный вариант – сделать проект весной, летом залить фундамент, зимой срубить и поставить баню, подвести её под крышу, чтобы до середины лета она постояла и бревно подсохло. Только потом, ближе к осени, можно приступать к отделочным работам – стелить полы, укладывать потолки, вставлять окна и двери.

КСТАТИ Почему лучше рубить баню зимой, из зимнего леса? Срубленный в этот период лес меньше подвержен гниению, его легче обрабатывать. Готовый сруб будет постепенно переходить от минусовых температур к плюсовым, что позволит плотнее прилечь в нём брёвнам. Идеальное время для сруба леса для бани – с ноября по март.

Подготовил Рудольф Грашин

Обычно бани складывают высотой из 11–12 венцов. Фото: Василий Гаёв

Самая простая баня – с бревенчатыми выносами для устройства дощатого пристроя. Фото: Василий Гаёв

Опубликовано в №48 от 20.03.2021