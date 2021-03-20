Что учесть при покупке дачи?

В период пандемии коронавируса в 2020 году россияне вновь начали ценить простой загородный отдых, из-за чего спрос на покупку дач и садовых участков значительно вырос. Фото: Алексей Кунилов

Весной в России традиционно растёт спрос на садовые участки. У Максима Андреева из Екатеринбурга тоже появилось желание приобрести свой уголок «земли обетованной», где можно будет и урожай вырастить, и отдохнуть. Читатель попросил «Облгазету» рассказать, какие особенности покупки дачного участка нужно обязательно знать и учитывать, чтобы не попасть в руки мошенников.

По словам начальника отдела координации и анализа деятельности в учётно-регистрационной сфере Управления Росреестра по Свердловской областиЕкатерины Ленской, перед покупкой дачи следует самостоятельно запросить сведения в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) на рассматриваемый земельный участок через Госуслуги или многофункциональный центр (МФЦ). Такая выписка стоит не более 500 рублей и предоставляется в свободном доступе. Она поможет убедиться, что продавец действительно является собственником и никаких ограничений по регистрации этого объекта нет. Также правоподтверждающим документом может являться свидетельство о праве собственности.

– Если покупатель не нашёл сведений о земельном участке в ЕГРН, то возможны два варианта, – отмечает председатель Союза садоводов ЕкатеринбургаНадежда Локтионова. – Первый – у собственника нет прав на объект, второй – участок продаётся с документами старого образца, которые до сих пор являются законными. Тогда специалист МФЦ оформляет переход права собственности продавца (вносит сведения в ЕГРН) и одновременно сделку купли-продажи.

Следующий шаг – убедиться, что у земельного участка нет долгов, если он входит в садовое некоммерческое товарищество (СНТ). Встречаются случаи, когда собственник годами не платит членские и целевые взносы и с ними перепродаёт землю. При этом новый собственник не несёт обязательств по долгам продавца, но такая ситуация может породить конфликтные отношения с членами правления СНТ, которые могут попытаться получить долги даже с нового собственника.

- Покупатель должен прийти в СНТ и поговорить с председателем правления о судьбе этого участка, – говорит Надежда Локтионова. – Как правило, председатель хорошо знает историю существования объекта. Если покупатель не хочет искать председателя, то можно запросить у продавца справку об отсутствии задолженности по членским и целевым взносам. Другой вариант – отразить в договоре купли-продажи ответственного за задолженность, сумму, сроки и обязанности по погашению.

Кроме того, условия договора купли-продажи участка в СНТ обязательно должны отражать переход права собственности не только на земельный участок, но и на долю в имуществе общего пользования. Если это не указано, то договор признаётся ничтожным в силу закона.

При покупке жилого дома на момент сделки в нём не должно быть прописанных людей. Чтобы убедиться в этом, покупатель может запросить у продавца справку об отсутствии прописанных в доме, которую нужно получить в паспортном столе или в Управлении федеральной миграционной службы.

Когда все бумажные вопросы решены, самое время выйти на сам участок, чтобы удостовериться в его границах.

– Сегодня очень много случаев, когда фактические и юридические границы участка не совпадают, – объясняет Надежда Локтионова. – До подписания договора купли-продажи предложите продавцу пригласить кадастрового инженера или геодезиста. Специалист выведет юридические границы земельного участка на местности, чтобы убедиться, что они совпадают с забором. Тогда можно смело приобретать дачу.

Услуги геодезиста в Екатеринбурге обойдутся в пределах 4 000 рублей, но затраты можно разделить с продавцом либо вложиться самостоятельно , чтобы не купить кота в мешке.

Когда выгоднее всего покупать садовый участок? Спрос на садовые участки поднимается каждую весну, из-за чего растут и цены. Зато в этот период на рынке представлено максимальное число предложений, а также можно легко проверить, затапливает ли территорию и подвал дома в половодье. Выгоднее покупать участок в октябре, но тогда придётся прожить ещё один летний сезон без дачи. Зимой выбирать сад будет сложнее, потому что под сугробами труднее разглядеть, что конкретно вы приобретаете. Однако именно в это время цены на загородные участки самые низкие.

Опубликовано в №48 от 20.03.2021