Почему возле высокорослых томатов в теплице стоит выращивать и низкорослые?

Низкорослые томаты могут удачно дополнять высокорослые, для этого их лучше высаживать в ближнем к проходу ряде. Фото: Алексей Кунилов

Многие садоводы высаживают в теплицах только высокорослые томаты, считая, что их низкорослые собратья зря будут занимать дефицитное место в закрытом грунте. Удел последних, по их мнению, расти на улице, хотя там низкорослым томатам придётся страдать от ветров и резких перепадов температур. Но садовод с 40-летним стажем Надежда Шурмелёва считает, что отказываться от выращивания в теплице невысоких помидоров не стоит: у них есть свои достоинства, а при расчётливом подходе места хватит всем.

Секрет того, как находить место в теплице и для низкорослых томатов – в более плотной посадке растений.

– Две или три лунки под помидоры выкапываю на расстоянии 25 сантиметров друг от друга и вбиваю между ними кол, к которому подвязываю растения, – рассказывает Надежда Шурмелёва. – Высокорослые сорта пускаю в один стебель, рядом сажаю низкорослые. Такие групповые посадки делаю в шахматном порядке на расстоянии 50–70 сантиметров друг от друга, а в середине между ними умудряюсь посадить ещё и перец.

По словам Надежды Ивановны, посаженные близко растения не конкурируют за питательные вещества, но здорово помогают друг другу в плане опоры, если их подвязывать к одной стойке или натянутому шпагату. Но всё же: почему в дополнение к высокорослым томатам, дающим крупные мясистые плоды, садовод высаживает и невысокие кусты?

– Между ними есть разница, их плоды хорошо дополняют друг друга, – говорит Надежда Шурмелёва. – Плоды высокорослых томатов, как правило, сладкие и мясистые, хороши для салатов, заготовок: режу их на дольки и закатываю с луком и чесноком. У низкорослых томатов более мелкие по размеру помидорки, их очень хорошо консервировать целиком, а если они ещё и разной окраски, то такая баночка смотрится очень эффектно.

Многие низкорослые детерминантные сорта томатов довольно выносливы и плодоносят до осени, в отличие от высокорослых «неженок». Например, наша собеседница помидоры черри с низкорослых кустов в прошлом году снимала до октября.

Выгодно выращивать в теплице вместе с высокорослыми и низкорослые томаты ещё и потому, что хлопоты по их посеву приходятся на разное время и не накладываются друг на друга. Высокорослые томаты сеют в феврале, низкорослые – в марте. Последние ещё не поздно посеять и сейчас, до конца марта, потому что они, как правило, скороспелые.

Агротехника выращивания рассады тех и других томатов одинаковая: замачивание семян, высев их в почвенный грунт, при появлении третьего настоящего листа – пикировка. Каждые десять дней – подкормка. Кроме обычных минеральных подкормок, Надежда Шурмелёва применяет с этой целью настой вымытой и измельчённой яичной скорлупы. А ещё почти каждый день на полчаса, а если погода хорошая, то и дольше, выставляет рассаду на лоджию. Это помогает бороться с вытягиванием растений, а также способствует их закаливанию. В будущем они лучше адаптируются к условиям весенней теплицы. Ведь в начале мая, когда придёт срок их посадки на постоянное место, случаются ночные заморозки.

– Самое главное, чтобы рассаде хватало света, – говорит Надежда Шурмелёва – У меня в квартире одно окно выходит на южную сторону, другое – на северную. Всю рассаду на окне с южной стороны не разместить. Поэтому я ставлю горшочки с растениями на подносы и периодически перемещаю их с одного подоконника на другой. Так они в равной степени получают солнечный свет.

Кстати, света низкорослым томатам требуется не меньше, чем их высокорослым собратьям. Поэтому при их выращивании в теплице надо позаботиться, чтобы высокорослые томаты не затеняли низкорослых.

Опубликовано в №48 от 20.03.2021 под заголовком «Пустите маленьких в теплицу»