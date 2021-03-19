Кому доверить охрану СНТ: сторожу или видеокамере?

Со своего пункта охраны Сергей Дегтянников видит всё, что происходит в СНТ. Фото: Алексей Кунилов

Садоводческие товарищества являются не только усладой для их обитателей, но и, к сожалению, местом притяжения любителей чужой собственности – воры часто любят наведываться туда. Сообщить точное число краж с садовых участков в Главном управлении МВД России по Свердловской области нам не смогли, поскольку отдельно они не учитываются. Но не стали скрывать, что их доля в общем объёме – 21 560 краж за 2020 год – весомая. Это вынуждает садоводов предпринимать меры к охране имущества. Кто-то по старинке нанимает сторожа с собакой или без, но некоторые СНТ выбирают более современный вид охраны и устанавливают видеокамеры.

Неусыпный камерный надзор

То, что на территории СНТ «Медная горка», расположенном в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, ведётся видеонаблюдение, предупреждает соответствующий знак на воротах при въезде в садовое товарищество. Как и договаривались, позвонили председателю СНТ Сергею Дегтянникову, сообщили, что прибыли, и створка ворот плавно отъехала вправо, открывая гостям путь.

– Обратите внимание на ширину наших проездов, – первым делом после обмена приветствиями похвастался Сергей Максимович. – Она составляет пятнадцать метров, чтобы не только легковушка могла проехать, но и серьёзная техника.

Улиц-проездов в этом СНТ, больше похожем на небольшую уютную деревеньку, четыре. Видеокамер восемь, но включены пока семь, одна – в запасе. Под видеонаблюдением находятся абсолютно все проезды, дома, участки, детская и спортивная площадки и даже пожарный водоём, в котором летом взрослые и ребятня купаются, а зимой устраиваются ледяная горка и каток.

– Детишек самого разного возраста в зимние и летние каникулы набирается много, а в нынешнее пандемийное время отдыхают в основном именно в саду, – говорит Сергей Максимович. – За ними нужен постоянный пригляд, и система видеонаблюдения его обеспечивает. Никто посторонний к нам не проникнет, ребятишек не обидит.

До установки системы видеоохраны воры, по словам Сергея Дегтянникова, регулярно совершали набеги на их СНТ. Устав от краж, садоводы стали решать, какой вид охраны выбрать. Произвели расчёты. Оказалось, что сторожа надо нанимать либо из своих, а таких, увы, не нашлось, либо строить ему дом, плюс платить зарплату, выделять деньги на корм собаке. Выходило очень накладно. На одну зарплату, даже минимальную, за год пришлось бы потратить более ста тысяч рублей. Поэтому, прикинув всё это, садоводы решили установить камеры видеонаблюдения, которые, по их подсчётам, оказались выгоднее. Раз потратился, а пользоваться будешь много-много лет.

Современная система охраны – удовольствие, конечно, тоже недешевое. Одни автоматические ворота СНТ «Медная горка» обошлись в 108 тысяч рублей, плюс видеокамеры, прожектора, которые автоматически включаются в сумерки и выключаются с первыми лучами солнца, и компьютер, куда стекается весь видеоряд. Но жизнь показала, что затраты окупаются.

– Часть лихих людей отпугивает табличка о видеонаблюдении, но если кто-то её не замечает и решается на кражу, то круглосуточная запись позволяет зафиксировать это, – говорит Сергей Дегтянников. – Такое однажды случилось, и мы помогли полиции вычислить и найти преступника, хотя он и предпринял меры предосторожности: натянул шапочку с прорезями для глаз. Полицейские скачали нужную запись на флешку и занялись расследованием. Опознать вора смогли по его характерной походке.

Вместе с председателем заходим к нему в дом, где на втором этаже оборудован пункт видеоохраны. Хозяин выводит на монитор изображение то с одной камеры, то с другой, то со всех семи сразу. Вся территория «Медной горки» как на ладони, а при желании изображение можно увеличить, чтобы разглядеть детали. При этом сами камеры наблюдения в СНТ расположены высоко, так что для того, чтобы украсть их, надо очень сильно постараться.

Другие варианты

Не только «Медная горка», где мы побывали, но и многие другие СНТ постепенно начинают походить на пригородные деревушки, пусть и не имеющие официального статуса административной единицы. К примеру, в СНТ «Луч», также расположенном в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, насчитывается почти 300 участков, при этом 70 семей проживают в своих домах постоянно, имеют здесь регистрацию, по утрам отвозят детишек в детсад или в школу, сами отправляются на работу, по вечерам возвращаются. Поэтому неудивительно, что здесь также задумались о серьёзной охране территории.

– Территория нашего сада обширная, поэтому мы используем комбинированный вид охраны: есть сторож, семь видеокамер, автоматические ворота, – рассказывает председатель СНТ «Луч» Надежда Шурмелёва. – Обязанности сторожа возложены на Раису Мунирову. Она свой человек, садовод, очень ответственная. Зарплата сторожа – 8 000 рублей в месяц. Затраты себя оправдывают: кражи, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, прекратились.

СНТ «Муравейник», расположенный в Асбесте, охраняет сторож: раскошеливаться на видеокамеры люди не хотят. Но садовод Ирина Атанасова в разговоре с журналистом «Облгазеты» подчеркнула, что сторож ещё и дорожки зимой от снега чистит, а летом следит за графиком подачи воды и состоянием контейнерной площадки.

Тем не менее есть в Свердловской области сады, где барьером для лихих людей служат лишь деревянный забор и хлипкие ворота. К числу таких относится, к примеру, СНТ «Металлист» в Екатеринбурге. Садовод Полина Даскусс рассказывает, что семь лет там собирали деньги на установку видеокамер, но так ничего и не сделали, даже забор надёжный поставить не могут. Естественно, «Металлист» воровские группы регулярно «обносят».

– Был у нас раньше сторож, но потом от его услуг отказались, – сообщила председатель екатеринбургского СНТ «Дружба» Марина Степанова. – Сейчас наш сад не охраняется, так что воруют постоянно.

Видеокамеры круглосуточно следят за порядком на территории СНТ «Медная горка». Фото: Алексей Кунилов

В СНТ «Медная горка» под присмотром видеокамер находятся все проезды и участки. Фото: Алексей Кунилов

Знак на воротах предупреждает: «Ведётся видеонаблюдение». Фото: Алексей Кунилов

Председатель СНТ «Медная горка» Сергей Дегтянников: «Система видеонаблюдения помогла победить воровство и прочие безобразия». Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №48 от 20.03.2021