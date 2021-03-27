Лунный календарь садовода: вносим удобрения в рассаду

Практически вся предстоящая неделя подходит для посева как овощных культур, так и комнатных и однолетних растений. Фото: Владимир Мартьянов

Рассказываем, чем можно заняться садоводам и цветоводам в последние дни марта и в первых числах апреля.

28 марта – полнолуние, поэтому не рекомендуется совершать любые работы, связанные с землёй.

полнолуние, поэтому не рекомендуется совершать любые работы, связанные с землёй. 29 марта – подходящее время для посева на рассаду любого вида капусты (белокочанная, брокколи, цветная), зелени, лука-порея, редиса и моркови.

– подходящее время для посева на рассаду любого вида капусты (белокочанная, брокколи, цветная), зелени, лука-порея, редиса и моркови. 30 и 31 марта – убывающая Луна переходит в плодородный знак Скорпиона, поэтому разрешены посадки любых овощных культур, опрыскивание растений стимуляторами роста и внесение удобрений. Также можно уделить время пересадке комнатных растений.

– убывающая Луна переходит в плодородный знак Скорпиона, поэтому разрешены посадки любых овощных культур, опрыскивание растений стимуляторами роста и внесение удобрений. Также можно уделить время пересадке комнатных растений. 1 и 2 апреля можно посадить тыкву, горох, фасоль, чеснок или редис, а также посеять на рассаду однолетние цветы. Заниматься пикировкой или обрезкой растений не стоит.

можно посадить тыкву, горох, фасоль, чеснок или редис, а также посеять на рассаду однолетние цветы. Заниматься пикировкой или обрезкой растений не стоит. 3 апреля продолжаем уделять время замачиванию семян и посеву. При этом не рекомендуется пересаживать растения: корневая система в этот день уязвима к любым повреждениям.

Опубликовано в №053 от 27.03.2021