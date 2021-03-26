Как содержать эублефара?

Окраска пятнистого эублефара может быть разной: оранжевой, жёлтой, коричневой, чёрной, белой Фото: Из личного архива Михаила Радионова

Всё больше людей при выборе домашнего питомца отдают предпочтение экзотическим животным. В итоге в зоомагазинах повышается спрос не на обычных рыбок и хомячков, а на маленьких поросят, рептилий или огромных слизней. «Облгазета» начинает серию материалов о содержании необычных животных в домашних условиях. Сегодня мы расскажем об эублефаре, по-простому – ящерице.

Очень ручная

Ящерицы – первые по популярности домашние рептилии после черепах. Эти животные бывают самых разных расцветок и размеров, в уходе не требовательны и могут спокойно оставаться одни на долгое время. Так, у 14-летнего Михаила Радионоваиз Екатеринбурга уже четыре года дома живёт пятнистая самка эублефара Эля. Это популярный вид ящериц, которые достигают от 10 до 20 сантиметров в длину.

– Эублефары обитают в Иране, Ираке, Сирии и Турции, – делится своими знаниями Михаил. – Они питаются насекомыми и могут прожить довольно долгую жизнь. Рекорд в России – 24 года. Эублефары очень чистоплотные: ходят в туалет строго в одно место. Эта ящерка привлекла моё внимание простым уходом и спокойным характером, очень ручная.

Эля – ярко-жёлтая ящерица с большим серым хвостом, полностью покрытая чёрными пятнышками. Живёт в террариуме, в котором есть всё необходимое для полноценной жизни: домик, поилка с водой, искусственное растение. Под террариумом лежит термоковрик, который обогревает жилище до 28–30 градусов Цельсия.

– Кормлю Элю живыми туркменскими тараканами раз в неделю по пять штук – она всё съедает за раз, – рассказывает Михаил Радионов. – Тараканов приходится покупать каждую неделю, но они недорогие: в месяц трачу около 100 рублей. С едой даю ящерке и витамины, которые можно приобрести почти в любом зоомагазине.

Особый климат

По словам заведующей секцией отдела герпетофауны Екатеринбургского зоопарка Анастасии Щелкановой, пятнистого эублефара можно кормить не только тараканами, но и почти любыми насекомыми: сверчками, гусеницами, восковой молью. Кроме того, корм может быть как живым, так и размороженным.

– Кормовой объект должен быть не больше размера головы эублефара, чтобы он смог его проглотить, – поясняет Анастасия Щелканова. – Малышей в возрасте до полугода нужно кормить через день, а взрослых ящериц постепенно переводить на кормление раз в неделю, так как переваривание пищи у них длится около четырёх дней. Толстый хвост эублефара, как горб у верблюда, в котором накапливаются питательные вещества, позволяет ящерице долго находиться без пищи.

Для содержания эублефара нужен террариум размером минимум 30 на 30 сантиметров с верхней и нижней вентиляцией для циркуляции воздуха. Вместо террариума можно использовать пластиковые контейнеры, главное – проколоть в них дырочки в боковой части снизу и в противоположной стенке сверху. Эублефары, как и все рептилии, – одиночные животные, хотя допустимо содержать и группу питомцев.

– Эублефар ведёт ночной образ жизни и сидит на поверхности после захода солнца, чтобы горячий камень обогревал живот: за счёт этого происходит переваривание пищи, – рассказывает сотрудник зоопарка. – Именно поэтому под террариум нужно положить термокабель или термоковрик. Обогрев должен занимать не больше трети всего жилища, чтобы создать три зоны: горячую – до 30 градусов, холодную часть, где будет около 24 градусов, и тёплую – промежуточную между ними. При этом малышам лучше всегда оставлять подогрев включённым, а взрослым выключать на ночь.

Ящерице необходимо минимум два укрытия в холодном и тёплом углах. При этом одно из них должно быть влажным, чтобы облегчить процесс линьки животного. Для этого внутрь кладут мох сфагнум или обычную губку для мытья посуды, которую постоянно смачивают водой.

На дно террариума нужно положить искусственную травку или песок. Но придётся следить за тем, чтобы эублефар не ел песок. Это может происходить из-за недостатка полезных элементов, поэтому необходимо постоянно обваливать пищу для животного в смеси витаминов и кальция.

– Главный плюс эублефара – гипоаллергенность, то есть у людей не бывает аллергии на эту ящерицу, – говорит Анастасия Щелканова. – Но есть и минус: условия содержания выходят дороже, чем само животное, средняя цена которого – 1 500–2 000 рублей.

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Опубликовано в №053 от 27.03.2021