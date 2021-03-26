Апрельское расписание занятий в школе председателей СНТ при Союзе садоводов Екатеринбурга

В апреле для садоводов пройдёт 5 лекций в школе председателей садового некоммерческого товарищества Фото: Ирина Гильфанова

В следующем месяце садоводы столицы Урала снова могут посетить лекции в школе председателей садового некоммерческого товарищества при Союзе садоводов Екатеринбурга.

Учебный класс вмещает не более 20 слушателей, поэтому приоритет будут отдавать садоводам, которые успели в более ранний срок подать заявку на присутствие на занятии, а также тем, кто планирует посетить лекции впервые. От одного товарищества принимают не более одной заявки. Занятия бесплатные только для членов Союза садоводов Екатеринбурга.

Регистрация по телефонам: 8–800–222-41–84, (343) 254–44–05, почта: uralsad@inbox.ru. Место проведения семинаров: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 78, 1-й подъезд (цокольный этаж).

Опубликовано в №053 от 27.03.2021