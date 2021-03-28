В чём польза корицы в садоводстве?

Корица может пригодиться не только на кухне, но и в садоводстве Фото: Анна Кулакова

В редакцию газеты обратилась жительница посёлка Буланаш Артёмовского городского округа Евдокия Хромченко, которая недавно услышала, что очень полезно использовать корицу в садоводстве. Помочь разобраться в этом вопросе «Облгазета» попросила старшего научного сотрудника Ботанического сада УрО РАН Ольгу Киселёву.

– В составе корицы содержатся коричные кислоты, которые есть во многих лекарственных растениях, и другие фенольные соединения, – рассказывает Ольга Киселёва. – Благодаря им корица богата антиоксидантами. И если применять её в садоводстве, то она может выступать иммуномодулятором для растений, защищать их от болезней и обеспечивать им правильное развитие.

Также корица считается природным стимулятором роста культур. Но эффективна она будет только при определённых условиях.

– Проростки семян, которые были замочены в водном настое корицы, как правило, вырастут быстрее. Рекомендую приготовить спиртовую настойку из этой пряности. Возьмите ёмкость 25 миллилитров, налейте в неё спирт от 40 до 70 градусов, добавьте один грамм измельчённой корицы, – делится секретом Ольга Киселёва. – Настаивайте в течение суток. Затем на один литр воды добавьте одну каплю настойки и используйте для полива растений и культур. По своим свойствам корица легко сможет заменить виталайзеры, которые считаются стимуляторами роста растений, но при этом стоят гораздо дороже корицы.

Также специя может послужить отличным природным фунгицидом в борьбе с грибковыми заболеваниями почвы. Для этого нужно развести две столовые ложки коричного порошка в банке с двумя стаканами горячей воды, размешать и оставить на ночь. Полученный раствор обязательно процедить, после чего его можно заливать в распылитель и опрыскивать им почву перед посадкой саженцев.

Ещё одно не менее важное назначение этой пряности в садоводстве – борьба с различными насекомыми-вредителями. Достаточно насыпать коричный порошок на грунт вокруг уязвимых растений, и паутинные клещи и белокрылки не тронут культуры. Корица подойдёт и для отпугивания муравьёв. Специю можно насыпать около точки входа насекомых – она создаст для них барьер, но при этом не нанесёт вреда самим насекомым.

Опубликовано в №053 от 27.03.2021