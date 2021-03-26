С какими проблемами сталкиваются люди, перебравшиеся на постоянное жительство в сад?

Николай Петров: «Без дров в саду не проживёшь» Фото: Алексей Кунилов

Дома в саду для многих уральцев стали местом постоянного жительства. Таких людей становится всё больше, хотя инфраструктура садовых некоммерческих товариществ (СНТ) мало приспособлена для круглогодичного проживания. Журналисты «Облгазеты» побывали в одном из садовых товариществ, где постоянно проживают несколько семей, и узнали, почему эти люди переселились из города и что им это дало.

Бегство из города

СНТ «Вишенка» примостилось рядом с дорогой, соединяющей посёлок Медный, что расположен на юго-западной окраине Екатеринбурга, с Чусовским трактом. Из 70 участков на 14 здесь постоянно проживают их хозяева, три семьи даже прописались здесь. По населению – это уже почти деревушка или небольшой дачный посёлок, но без статуса населённого пункта. А значит, и без многих благ, необходимых для постоянного проживания. Но люди всё равно здесь селятся. Почему?

– У меня в Екатеринбурге в двухкомнатной квартире жили девять человек: жена, дети, внуки, – говорит пенсионер Николай Петров. – В такой тесноте тяжело, поэтому 18 лет назад я перебрался сюда, в сад.

Сейчас вместе с Николаем Петровым живут жена и дочь с сыном. Дом в саду, который Николай Евгеньевич построил ещё в 90-е годы, позволил семье отчасти снять остроту жилищной проблемы. Ведь не всем же по карману приобретение жилья в ипотеку.

Похожая ситуация – у Веры Толоконниковой и Юрия Ермолаева. Они разъехались с детьми, продав в Екатеринбурге двухкомнатную квартиру и купив дом в саду.

– Нисколько об этом не жалею, – говорит Вера Толоконникова. – Мне здесь нравится: тишина, природа. А город раздражает своей суетой.

Но многие уехали жить в сад не от нужды, а, если так можно выразиться, по убеждению. Среди таковых – председатель СНТ «Вишенка» Наталья Коваленко.

– В 1988 году, когда наш сад только появился, мы с мужем были настроены здесь жить, хотя у самих в городе была четырёхкомнатная квартира, – говорит Наталья Леонидовна. – Я здесь внука вырастила, мы поселились в саду, когда ему было два годика. Сейчас ему 29 лет.

Дрова и дорога жизни

Теперь в этом доме живёт уже следующее поколение Коваленко: старший из сыновей с супругой. Для постоянного проживания у них есть все условия: вода, тёплый туалет, душ, отопление, стиральная машина и даже посудомойка. Примерно с такими же удобствами живут почти все, кто обосновался в саду. Но коммунальные блага здесь даются нелегко. Эта зима выдалась очень холодной: перемёрзли водопроводные трубы и даже канализационные стояки. Если в доме у Веры Толоконникой водопроводную трубу удалось отогреть и вода из кранов пошла, то у Петровых канализация так и не заработала, члены семейства до сих пор ходят по нужде в летний туалет.

Воду здесь каждый на участке добывает из своей скважины, но не у всех она пригодна для питья. Чтобы решить эту проблему, садоводческое товарищество держит круглый год в рабочем состоянии питьевую колонку. Следит за её работой Николай Петров.

Но самая большая проблема оставшихся на зиму в саду – отопление. Дома приходится отапливать дровами и электрическими обогревателями. Это самая большая статья расходов. КАМАЗ дров стоит 12 тысяч рублей, а одной машины на зиму не хватит. Затрат на электричество ещё больше: в год некоторые тратят на это более 50 тысяч рублей. Чтобы сэкономить, утром и днём топят печь, а на ночь включают обогреватели – в это время действует льготный тариф на электроэнергию.

Труднее всех – семьям с детьми и работающим взрослыми. До ближайшей автобусной остановки в посёлке Медном – почти два километра, идти приходится через лес. Там же, в посёлке, находятся и ближайшие магазины. Без машины никак нельзя.

– Нынче хоть стали чистить дорогу от Медного до Чусовского тракта, – говорит Вера Толоконникова. – До этого, бывало, снега так навалит, что и не выедешь. Мы годами писали письма, добивались этого.

Детей отсюда родители возят в школу сами.

– Когда дочь Варвара училась, мы вставали в пять утра, чтобы выехать на машине до пробок, – вспоминает Николай Петров.

Но местные жители считают, что им повезло: нет расходов на коммуналку, которая постоянно растёт, и жить на природе – одно удовольствие. К тому же СНТ находится на территории Верх-Исетского района Екатеринбурга, так что проживающие здесь могут посещать районную поликлинику. Скорая сюда также приезжает – тем, кто осел в садах, расположенных в других муниципалитетах, получить все эти блага труднее.

Ненадёжные сети

Но есть обстоятельство, которое всю эту идиллию садовой жизни может похоронить одним махом. Здесь практически всё зависит от устойчивости электроснабжения. На электричестве работают насосы в скважинах, отопление в домах, кухонные плиты. Но электроснабжение ненадёжное.

– Шесть наших садов запитаны от линии бывшего Уралтрансгаза, однако линия эта газовикам особо и не нужна, они её практически не ремонтируют, – говорит Наталья Коваленко.

Кроме этого, обновления требует и внутрисадовая сеть. По словам Натальи Коваленко, местные садоводы уже много лет просят руководство Екатеринбургской электросетевой компании взять на баланс их линию, но энергетики отбиваются. Самому СНТ, где большинство членов – пенсионеры, всё труднее поддерживать её в рабочем состоянии.

– Принят закон о передаче электросетей на баланс электросетевых компаний, но этот процесс долгий и затянутый. Необходимо сократить эти сроки, помочь с оформлением так называемых «бесхозных» линий электропередачи, – считает Наталья Коваленко.

Общественная колонка в саду с питьевой водой здорово выручает тех, кто живёт здесь круглый год Фото: Алексей Кунилов

Вера Толоконникова: «Этой зимой истопили два КаМАЗа дров. Зима выдалась суровой» Фото: Алексей Кунилов

В этом садовом доме живёт уже второе поколение семьи Коваленко Фото: Алексей Кунилов

Местные садоводы бьются за то, чтобы отдать электролинию в саду электросетевой компании Фото: Алексей Кунилов

Канализационная труба, так некстати замёрзшая в морозы Фото: Алексей Кунилов

Наталья Коваленко считает, что интерес к постоянному проживанию в саду растёт, и оседают здесь уже не пенсионеры, многим из них от 40 до 50 лет Фото: Алексей Кунилов

Вера Толоконникова считает, что для постоянного проживания в саду можно создать все условия Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №053 от 27.03.2021