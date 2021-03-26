Как обилие снега и промерзание почвы скажется на насыщении почвы влагой на Среднем Урале?

Через стекло теплиц высота снега действительно кажется большой Фото: Рудольф Грашин

Многие садоводы и дачники отмечают, что в этом году на участках, как никогда ранее, скопилось много снега. Вдобавок сильно промёрзла земля – в овощных ямах от этого критически снизилась температура. Как эти факторы скажутся на сроках посевных работ и насыщении почвы влагой?

– Величина снежного покрова у нас фиксируется в пределах нормы, по югу области – чуть выше нормы, – комментирует «Облгазете» начальник отдела агрометеорологии Уралгидрометцентра Людмила Саваринюк. – Промерзание почвы повсеместно немного ниже нормы. Если в начальный период зимы этот процесс шёл более интенсивно, то с увеличением снежного покрова в январе промерзание затормозилось.

По словам Людмилы Саваринюк, увлажнение почвы ожидается этой весной хорошим. То есть влага не уйдёт с полей и садовых участков в реки, а насытит землю.

– Таяние снега не должно быть бурным и стремительным, – считает эксперт. – Оно станет проходить волнообразно: сейчас у нас потепление, но на следующей неделе похолодает. Я предполагаю, что раньше середины апреля снежный покров не сойдёт.

Такой агропрогноз весьма благоприятен для садоводов. Но почему тогда появились опасения, что снега много и почва сильно промёрзла? Возможно, мы просто отвыкли от настоящих уральских зим, а в этом году всё вошло в норму.

КСТАТИ Норма по промерзанию почвы на Среднем Урале составляет 120–150 сантиметров, в некоторых районах – более 150 сантиметров. Норма глубины снежного покрова – 34–50 сантиметров.

Опубликовано в №053 от 27.03.2021