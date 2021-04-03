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3 апреля 2021, 06:00

Лунный календарь садовода: высаживаем овощные культуры

огурец

8 и 9 апреля благоприятно высаживать овощные культуры. Фото: Алексей Кунилов

Чем можно заняться уральским садоводам и цветоводам во вторую неделю апреля, рассказываем в нашем лунном календаре.

  • 3 апреля рекомендуется замачивание семян, можно посеять на рассаду семена капусты, горького перца. Возможна высадка рассады в отапливаемую теплицу, пикировка сеянцев.
  • 4 и 5 апреля – убывающая Луна. Можно замачивать семена, сеять и высаживать овощные и плодово-ягодные культуры. Будет эффективна обработка растений от вредителей.
  • 6–7 апреля – благоприятные дни для уборки в огороде и саду. Разрешено сеять, сажать и подкармливать растения, удобрять почву. А вот от полива растений лучше отказаться.
  • 8–9 апреля можно приобрести новые инструменты для сада. А также делать посев, посадку и пересадку любых растений, особенно овощных, тыквенных и паслёновых. Не стоит обрабатывать культуры от болезней и вредителей, а также делать обрезку растений.
  • Опубликовано в №058 от 03.04.2021 под заголовком «Высеваем тыквенные»

Сюжет

Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

Областная газета Свердловской области
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