Лунный календарь садовода: высаживаем овощные культуры

8 и 9 апреля благоприятно высаживать овощные культуры. Фото: Алексей Кунилов

Чем можно заняться уральским садоводам и цветоводам во вторую неделю апреля, рассказываем в нашем лунном календаре.

3 апреля рекомендуется замачивание семян, можно посеять на рассаду семена капусты, горького перца. Возможна высадка рассады в отапливаемую теплицу, пикировка сеянцев.

рекомендуется замачивание семян, можно посеять на рассаду семена капусты, горького перца. Возможна высадка рассады в отапливаемую теплицу, пикировка сеянцев. 4 и 5 апреля – убывающая Луна. Можно замачивать семена, сеять и высаживать овощные и плодово-ягодные культуры. Будет эффективна обработка растений от вредителей.

– убывающая Луна. Можно замачивать семена, сеять и высаживать овощные и плодово-ягодные культуры. Будет эффективна обработка растений от вредителей. 6–7 апреля – благоприятные дни для уборки в огороде и саду. Разрешено сеять, сажать и подкармливать растения, удобрять почву. А вот от полива растений лучше отказаться.

– благоприятные дни для уборки в огороде и саду. Разрешено сеять, сажать и подкармливать растения, удобрять почву. А вот от полива растений лучше отказаться. 8–9 апреля можно приобрести новые инструменты для сада. А также делать посев, посадку и пересадку любых растений, особенно овощных, тыквенных и паслёновых. Не стоит обрабатывать культуры от болезней и вредителей, а также делать обрезку растений.

Опубликовано в №058 от 03.04.2021 под заголовком «Высеваем тыквенные»