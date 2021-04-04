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4 апреля 2021, 09:00

Весной можно подогреть не только теплицу, но и грядки под редис

Огород

Садовый сезон начинается весной с перекопки грунта. Фото: Алексей Кунилов

На нашу публикацию о том, как можно подогревать теплицу с рассадой в холодные весенние ночи (см. «ОГ»№53 от 27.03.2021), откликнулся житель посёлка Большой Исток, председатель Регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых сил РФ в Свердловской области Николай ГАЛАНОВ.

– Такой затянувшейся весной, как нынешняя, можно подогревать не только теплицу, но и грядки в открытом грунте, — говорит Николай Галанов. – Солнце днём всё равно уже греет посильнее. Я расчищаю от снега две-три грядки, днём они более-менее прогреваются, а на ночь закрываю полиэтиленовой плёнкой, сверху – мешковиной. Два-три дня – и почва готова. После проливаю её кипятком и высаживаю туда семена редиски, а когда появляются всходы – накрываю обычным укрывным материалом. Вот и получается – кругом ещё снег лежит, а у нас на столе уже свежая редиска.

Конечно, если подбросить свежего навоза, то дело, по словам нашего читателя, пойдёт лучше, но можно обойтись и без этого. Не помешает и немного подкормить удобрениями почву, подсыпать золы.

Кстати, оптимальным время посадки редиса в апреле-мае считается ещё и потому, что это растение при длинном световом дне, например, в июне, идёт в рост стеблем и листьями, а не корнеплодом.

  • Опубликовано в №058 от 03.04.2021 под заголовком «Прогревать ранней весной можно и грядки»
Областная газета Свердловской области
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