Весной можно подогреть не только теплицу, но и грядки под редис

Садовый сезон начинается весной с перекопки грунта. Фото: Алексей Кунилов

На нашу публикацию о том, как можно подогревать теплицу с рассадой в холодные весенние ночи (см. «ОГ»№53 от 27.03.2021), откликнулся житель посёлка Большой Исток, председатель Регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых сил РФ в Свердловской области Николай ГАЛАНОВ.

– Такой затянувшейся весной, как нынешняя, можно подогревать не только теплицу, но и грядки в открытом грунте, — говорит Николай Галанов. – Солнце днём всё равно уже греет посильнее. Я расчищаю от снега две-три грядки, днём они более-менее прогреваются, а на ночь закрываю полиэтиленовой плёнкой, сверху – мешковиной. Два-три дня – и почва готова. После проливаю её кипятком и высаживаю туда семена редиски, а когда появляются всходы – накрываю обычным укрывным материалом. Вот и получается – кругом ещё снег лежит, а у нас на столе уже свежая редиска.

Конечно, если подбросить свежего навоза, то дело, по словам нашего читателя, пойдёт лучше, но можно обойтись и без этого. Не помешает и немного подкормить удобрениями почву, подсыпать золы.

Кстати, оптимальным время посадки редиса в апреле-мае считается ещё и потому, что это растение при длинном световом дне, например, в июне, идёт в рост стеблем и листьями, а не корнеплодом.