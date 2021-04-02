Зачем председателю садового товарищества хранить документы 49 лет?

Процедуру и сроки передачи документов новому председателю СНТ лучше зафиксировать в уставе товарищества. Фото: Галина Соловьёва

Зачастую председатели садовых некоммерческих товариществ (СНТ) переизбираются несколько раз и остаются на своём посту намного дольше положенных пяти лет. Однако смена составов правления СНТ всё-таки происходит. При вступлении в должность новому председателю сложно разобраться с кипой бумаг, которые попадают к нему в руки. Председатель одного из свердловских СНТ Тамара Кирьянова, недавно вступившая в эту должность, попросила разобраться, какие документы нужно обязательно забрать у бывшего председателя, и есть ли в этой процедуре подводные камни.

Порядок передачи документов в связи с переизбранием председателя товарищества определяется уставом СНТ, сообщается в статье 21 федерального закона №217-ФЗ о садоводстве и огородничестве. Поэтому прежде всего стоит ознакомиться с уставом, где могут быть указаны срок, способ выдачи и перечень всех необходимых бумаг. Однако не все СНТ устанавливают данный регламент.

– Передачу документов необходимо осуществлять по акту приёма-передачи, – говорит юрист Союза садоводов Екатеринбурга Наталия Парыгина. – Вновь избранному председателю стоит запросить у прежнего список документов, которые ему были вручены, чтобы сравнить, все ли бумаги передаются в этот раз, и отразить информацию в акте.

Список документов, которые обязательно должны находиться в распоряжении председателя СНТ, достаточно объёмный. Часть из них перечислена в статье 11 федерального закона №217-ФЗ – эти бумаги садоводы имеют право потребовать в любой момент. Среди них – устав СНТ, справка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), заключение ревизионной комиссии товарищества, протоколы собрания об учреждении СНТ, общих собраний членов товарищества и заседаний правления. Сюда же относятся реестр членов СНТ, приходно-расходные сметы товарищества, отчёты об исполнении этих смет, аудиторские заключения, если они проводились, финансово-экономического обоснования размера взносов членов СНТ.

Кроме того, передаются все первичные бухгалтерские документы, договоры с контрагентами, с сетевой организацией, с региональным оператором вывоза мусора и другие договоры, заключённые от имени СНТ, отчёты в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования по Свердловской области и в региональное министерство природных ресурсов и экологии и иные документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности товарищества.

– Необходимо хранить всю финансовую отчётность товарищества, даже если срок договора уже истёк, – советует Наталия Парыгина. – Исходя из моего опыта: нередко возникают споры из-за трат денежных средств СНТ, совершённых пять-десять лет назад. Например, если в товариществе покосился забор, то члены СНТ могут запросить информацию об организации, которая его ставила. При возникновении таких вопросов сохранённый договор позволит быстро получить сведения.

Также председателю должны быть переданы план организации сада и все правоустанавливающие документы, относящиеся к имуществу общего пользования. По словам юриста, план организации сада необходим при проведении кадастровых работ при установлении границ земельных участков, из-за расположения которых между садоводами иногда возникают споры.

Если прежний председатель СНТ не желает передавать документы, принудить его это сделать можно только через суд. Кроме того, предыдущий председатель может не прийти на передачу бумаг. Тогда новому главе необходимо самостоятельно забрать документы в правлении и зафиксировать список того, что удалось забрать.

– Если предыдущий исполнительный орган СНТ небрежно вёл делопроизводство, и некоторые документы оказались просто потеряны, стоит заняться их восстановлением, – отмечает наш эксперт. – Документы на землю общего пользования можно заказать вместе с выпиской из ЕГРН, дубликат лицензии взять в минприроды региона, а план организации сада – в фонде данных в управлении Росреестра по Свердловской области. При этом нужно составить акт о том, что документы были утеряны или утрачены в связи с пожаром, подтоплением или по другой причине.

Юрист советует новому председателю предложить на общем собрании товарищества утвердить порядок, срок, способ передачи документов, перечень всех необходимых бумаг и ответственность за их ведение и утерю. Таким образом, в будущем с этим не возникнет проблем, а действующий глава СНТ будет аккуратнее относиться к бумагам.

– Согласно закону №217-ФЗ, любые документы СНТ стоит хранить 49 лет. Ответственность за документы всегда несёт действующий председатель, – заключает Наталия Парыгина. – Именно он должен будет предоставить все необходимые бумаги при возникновении судебных споров, даже если ситуация произошла в период, когда в СНТ был другой председатель.

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