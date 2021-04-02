Что нужно знать садоводам, чтобы подготовиться к пожароопасному сезону

Вот такой ящик с вёдрами, лопатами и ломом на случай пожара размещён у входа в СНТ «Медная горка». Фото: Алексей Кунилов

Совсем скоро у садоводов начнётся весенняя пора, не за горами и лето, а значит, самое время освежить в памяти Правила противопожарного режима и подготовиться к пожароопасному сезону. Этой теме было посвящено занятие в школе председателей СНТ Союза садоводов Екатеринбурга, которое провёл представитель главного управления МЧС России по Свердловской области – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Владимир ШУТОВ.

Какие нарушения выявляют пожарные инспекторы в ходе рейдов? Их немало. Неисправные печи и нечищеные дымоходы, просроченные и неправильно установленные газовые баллоны, неисправные электроприборы и повреждённая проводка, кучи старого хлама между постройками и заборами и т.д. Поэтому перед каждым отопительным сезоном, а для большинства дачников он стартует ранней весной, нужно всё проверить, отремонтировать то, что подлежит ремонту, и заменить то, что ремонту не подлежит.

– Следует замазать трещины в каменной печи, укрепить шатающиеся кирпичи и заменить раскрошившиеся, – перечисляет Владимир Шутов. – Обязательно прочистить дымоходы. Многие хозяева этим пренебрегают, не учитывая, что скопившаяся сажа может вспыхнуть от искры и привести к пожару.

Старший инспектор напоминает, что устье дымового канала должно располагаться на полтора метра выше конька крыши. А использовать для отопления металлические печи можно лишь в том случае, если они промышленного производства, а не самопальные.

– Если мы знаем, что в саду есть такие печи, мы можем выдать предписание заменить их? – звучит вопрос из зала.

– Да, вы имеете на это право, – подтверждает Владимир Шутов и добавляет: – Если что-то случится, и начнётся поиск виновника происшествия, вы себя оградите от ответственности. Наказание понесёт тот, кто не выполнил предписание и не избавился от опасного оборудования.

Новые Правила противопожарного режима, которые вступили в силу в этом году, строго регламентируют расстояние между отопительными приборами и способными воспламениться предметами.

– Оно составляет 0,7 метра от тела печки, это полтора кирпича, – говорит Владимир Шутов, – и не менее 1,25 метра от топки.

Установлен правилами и жёсткий запрет на самодельные электрообогреватели, которые в народе именуют «козлами». Необходимо также учитывать, какие нагрузки способна выдержать электросеть. Если одновременно работают холодильник, электроплита, стиральная машина, обогреватели, а хозяин вдобавок врубает сварочный аппарат или болгарку, то могут и розетки заискрить, и проводники оплавиться.

– Многие владельцы садовых участков используют газ в баллонах, – говорит Владимир Шутов. – Мы не против, но требуем соблюдения мер безопасности. Ёмкости с газом, объём которых превышает 1 литр, должны размещаться вне здания.

– А на веранде можно? – звучит вопрос.

– Повторяю: только за пределами зданий, в шкафах, запирающихся на замок и имеющих жалюзи для проветривания, – уточняет старший инспектор.

– У многих садоводов в домах стоят баллоны ёмкостью 20 литров, но мы не можем зафиксировать нарушение, так как нас внутрь не пускают, – жалуется председатель одного из СНТ.

– Мы тоже сталкиваемся с проблемой неприкосновенности жилища, – признаёт Владимир Шутов. – В многоквартирных домах этот вопрос решается проще, так как люди острее чувствуют, что их безопасность зависит от поведения соседей. Советую вам перед началом сезона провести общее собрание, предупредить о необходимости соблюдать правила обращения с газом. Если кто не реагирует, вызывайте пожарных.

Правила противопожарного режима предписывают иметь средства тушения огня как в отдельных домах, так и в СНТ в целом. В частном хозяйстве это огнетушители; плотное покрывало, которым можно накрыть и загасить небольшое пламя; ведро с песком.

– Огнетушителей по новым правилам должно быть как минимум два, – уточняет Владимир Шутов. – Лучше выбрать углекислотные, так как они наименее капризны. С весом тоже нужно заранее определиться, чтобы вы и ваши родные могли огнетушитель поднять. Возможно, разумнее иметь несколько небольших баллонов.

– Снаружи сада, у каждого въезда, если их несколько, вывешивается план расположения участков с указанием схемы проезда к гидранту или водоёму, – рассказывает Владимир Шутов. – Возле водоёма должна быть оборудована площадка 12 на 12 метров с твёрдым покрытием для стоянки двух пожарных автомобилей. – В зимнее время на водоёме необходимо оборудовать незамерзающую прорубь. Обычно опускают бочку, а в неё кидают тряпки.

– А можно использовать резервуары для воды?

– Можно. Если в товариществе менее 300 участков, резервуар должен вмещать 25 кубометров воды, если участков больше – 60 кубов.

Немалое количество СНТ на Среднем Урале располагаются поблизости или в окружении лесов, а потому попадают в категорию подверженных угрозе лесных пожаров. Расстояние от территории такого СНТ до крайних деревьев должно составлять не менее 100 метров, если имеются дома выше двух этажей, и не менее 50 метров, если строения одноэтажные. Полоса отчуждения должна быть очищена от растительности, вспахана.

Важно Пожароопасный сезон на Среднем Урале, согласно постановлению правительства Свердловской области, устанавливается с 15 апреля. Утверждён и перечень территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров. Всего их насчитывается 117. Со списком можно ознакомиться на нашем сайте или на https://www.pravo.gov66.ru

Цифры 85 пожаров произошло с начала года в СНТ по области, 45 из них – в Екатеринбурге. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 5 человек в этом году пострадали, 2 погибли.

Рында – старинное, но надёжное средство подачи сигнала тревоги. Фото: Алексей Кунилов

Противопожарный водоём покрыт льдом, но на нём имеется незамерзающая прорубь, которая в кадр не попала. Фото: Алексей Кунилов