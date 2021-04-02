На Чусовском тракте сады уходят под воду

Нижние венцы бань и домиков в саду «Рябинушка» давно стоят в воде. Фото: Алексей Кунилов

Ещё не началось таяние снега, а коллективные сады, расположенные на 12-м километре Чусовского тракта, что под Екатеринбургом, уходят под воду. Садоводы считают, что виной всему торфоразработки, которые начались на соседнем болоте. Но останавливать работы никто не собирается, более того, садоводов самих обвинили в подтоплении своих участков.

Зимний потоп

В садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Рябинушка» многие проживают в своих домах постоянно. Например, Виталина Екимова со своим мужем Сергеем и матерью Натальей Юрьевной даже прописаны. Жить на природе им нравится, к тому же до Екатеринбурга отсюда – рукой подать. Но спокойная жизнь в саду для этой семьи, как и для многих других, закончилась накануне празднования Нового года.

– В 20-х числах декабря, когда на улице было минус 30 градусов, мы обнаружили, что на наших участках стала появляться вода, – рассказывает Виталина Екимова. – Она шла со стороны леса и продвигалась не потоком, а постепенно: появлялась, замерзала, потом на этом месте появлялась новая.

До этого под водой уже оказался соседний сад «Ариана-5», расположенный ближе к лесу. Такого там не было никогда. Потоп в разгар зимы, да ещё такой морозной, сразу показался подозрительным и заставил предположить, что это дело рук человеческих. Как выяснилось, в лесу, на расположенном там болоте Чадово, начались подготовительные работы для разработки торфа.

– Возможно, это место в дальнейшем вообще пойдёт под застройку, уж очень оно красивое, – предположила Виталина Екимова. – Но осушение болота делается с минимальными затратами: после углубления канав воду из них направляют на садовые участки, расположенные ниже.

Садоводы стали писать жалобы прежде всего в Верх-Исетскую районную администрацию Екатеринбурга, в черту которого входят сады, расположенные на Чусовском тракте. В феврале было проведено выездное заседание районной противопаводковой комиссии, по результатам которой было рекомендовано предприятию «Агрохимсервис-Т», проводящему работы на болоте, прочистить водопропускные трубы под дорогами, ведущими в сады, а самим садоводам очистить водоотводные канавы, которые уже начали зарастать деревьями. Якобы именно они не справляются с потоком воды.

– Но у нас канавы не переполнялись, вода появлялась непосредственно на самих участках, такое впечатление, что поднималась снизу, ведь торф как губка, вода заполнила пустоты в нём и стала выходить наружу, – считает Виталина Екимова.

Кто виноват?

В конце марта вода пошла на участки с новой силой. Котельная и гараж в доме Константина и Надежды Левиных за несколько часов ушли под воду. Неделю без остановки работает дренажный насос, спасающий от затопления отопительный котёл, иначе двухэтажный дом, где, кроме взрослых, проживают ещё двое детей, останется без тепла. Болотная вода залила туалеты, септики и скважины. Теперь вода из скважин непригодна для питья. На участке Виталины Екимовой – та же проблема со скважиной, в итоге пришлось срочно бурить новую, потратив на это 70 тысяч рублей.

Потоп здесь нанёс ущерб каждому участку и дому. В прошлом году пенсионерка Софья Комарова нанимала работников, те настелили полы в садовом домике и положили под них утеплитель. Теперь всё придётся вытаскивать, в домик пенсионерки без резиновых сапог сейчас не войти. Та же проблема у Александра и Марины Елькиных с баней – там половые доски в воде, Вдобавок вмёрзла в лёд теплица, полуметровый слой льда лежит на грядках, хозяйка переживает, что пострадают её любимые гортензии. Но своей вины за случившееся наводнение в организации «Агрохимсервис-Т» не признают.

– На сегодня вода с болота в сады не идёт, работы по заготовке торфа мы ещё не проводим, занимаемся предварительной очисткой территории, – говорит генеральный директор АО «Агрохимсервис-Т» Владимир Глазырин. – Сады топит почвенная и талая вода, это происходит потому, что в «Рябинушке» не расчищены водоотводные канавы.

Такое же мнение и у представителей администрации Верх-Исетского района.

– Дело в том, что участки находятся в собственности и садоводы должны собственными силами прочистить водоотводные канавы, проходящие по территории СНТ. Это им было сказано ещё зимой, – заявил начальник отдела земельных отношений и строительства администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Сергей Рябов.

Учиться на ошибках

Тем временем в «Рябинушке» и в садах, расположенных по соседству, с тревогой ожидают весеннего паводка. Злополучные водоотводные канавы забиты льдом ещё от зимнего потопа, и очистить их сейчас невозможно, а значит, вся вода пойдёт по участкам. С мнением районных чиновников о том, что это сами садоводы виноваты, что случился потоп и канавы забились льдом, они не согласны.

– Я в этом саду с самого его основания, больше 30 лет. Никогда такого не было, и всегда наши канавы справлялись с любыми паводками, – говорит Светлана Матвиенко. – А сейчас идёт вода застойная, с болота, она даже пахнет плохо.

Казалось бы, очевидно, что виновник зимних неприятностей – тот, кто потревожил болото, спровоцировал отток воды из него в расположенные ниже сады. Но в районной администрации и в организации, проводящей работы на торфянике, указывают на другую причину – в саду не были прочищены канавы. И с этим трудно спорить, потому что здешние водоотводные канавы действительно стали меньше в размерах и местами даже заросли деревьями, а они должны всегда соответствовать нормативам и быть готовыми для пропуска воды. Эта история – наука другим: состояние водоотводных канав может стать формальным поводом для того, чтобы всю вину за затопление участков свалить на садоводов.

Виталина Екимова: «Осенью строители уложили здесь полы, теперь придётся их вскрывать и просушивать». Фото: Алексей Кунилов

Александр Елькин: «Теплицу сковал лёд, даже двери в неё не открыть». Фото: Алексей Кунилов

В доме Левиных уже несколько дней откачивают воду из котельной. Фото: Алексей Кунилов

Водоотводная канава, проложенная за садом, забита льдом, поверх которого течёт талая вода. Фото: Алексей Кунилов

Ходить приходится по деревянным мосткам. Фото: Алексей Кунилов

Этот дом в полном плену у льда ещё с декабря. Фото: Алексей Кунилов