«Облгазета» помогла проложить новый туристический маршрут через Вузовские сады

По лесной грунтовке вдоль Вузовских садов можно ходить в походы и зимой, и летом. Фото: Из архива Сергея Соловьёва

После публикации в «Облгазеты» о лесной грунтовке вдоль Вузовских садов екатеринбургские туристы включили её в маршрут походов выходного дня до обелиска «Европа – Азия» в селе Курганово.

В редакцию «ОГ» обратился наш постоянный читатель из Екатеринбурга Сергей Соловьёв. Полгода назад он стал героем материала о лесной дороге от железнодорожной станции «Вузовские сады» до дачного посёлка в сторону села Курганово (см. «ОГ» №205 от 31.10.2020). Из-за небрежности лесорубов грунтовка длиной 2,5 километра превратилась в месиво из глины и земли, по которому всё прошлое лето приходилось ходить до своих участков десяткам пенсионеров. Просеку привели в более-менее цивильный вид только после вмешательства журналистов.

Но, как выяснилось, на этом история не закончилась и даже приняла неожиданный поворот. Оказывается, публикацию о грунтовке прочитали молодые путешественники из екатеринбургского турклуба: они решили использовать дорогу через лес как часть пешеходного и лыжного маршрута до стелы «Европа – Азия» в Курганово.

«Дней десять назад я решил съездить в сад, чтобы проверить теплицу, – написал Сергей Соловьёв. – На остановке «Вузовские сады» кроме меня вышли пять девушек-лыжниц. Больше никого не было. Девушки, ссылаясь на статью в «Облгазете», спросили, можно ли им пройти по просеке до известной стелы на шоссе Екатеринбург – Полевской. Пришлось часть их пути пройти вместе. Напрямую, до нашего сада. Там я рассказал, как идти дальше до шоссе. Вот такая неожиданная и приятная встреча!»

По словам руководителя одного из туристических клубов Свердловской области Александра Федосова, девушки выбрали хороший однодневный маршрут для неспешной прогулки. Его протяжённость около девяти километров. Добраться до Вузовских садов несложно: каждое утро в их сторону от вокзала Екатеринбурга отправляется пригородный поезд, который идёт обратно примерно через пять часов.

– За это время даже неподготовленный турист сможет скататься на лыжах до стелы «Европа – Азия» и обратно, – говорит Александр Федосов. – А летом удовольствие доставит прогулка по живописным местам вокруг Курганово. Садоводов в направлении Полевского не так уж и много, по сравнению с Ревдой или Шалей. Так что туристы по пути к памятнику могут сполна насладиться пением птиц в лесной чаще и насыщенным ароматом луговых трав.