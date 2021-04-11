Что делать, если затопило погреб?

Идеальный погреб – осталось только гидроизоляцию нанести и сделать двойной люк. Фото: Станислав Богомолов

Из-за большого количества снега и высокого подъёма грунтовых вод погреб и овощную яму весной может затопить только так. Залезешь в погреб, а там банки с соленьями-вареньями плавают вперемешку с картошкой. Рассказываем, как исправить ситуацию.

Ну, заготовкам и овощам-то ничего не будет, разве что картошку и банки придётся промыть от грязи. А вот деревянные конструкции, полки могут пострадать – намокнут, а потом и грибок с плесенью заведутся. Поэтому первым делом надо откачать воду и просушить стены и пол. После затопления всё дерево надо обработать антисептиком.

Откачать бывает непросто – скажем, если вода стоит на уровне 20–30 сантиметров, то простенький скважинный насос типа «Водолей» никак не пристроишь, а отчерпывать вёдрами – не вариант. Потому при закладке и заливке, например, бетонного короба надо предусмотреть приямок – углубление в полу, чтобы там свободно разместился насос в вертикальном положении, а шланг от него вывести наружу. Можно использовать и специальный дренажный насос. Но не факт, что вода вновь не просочится. Кардинальное решение проблемы, если она повторяется из года в год – соорудить дренажную систему, но это затратно по деньгам и по времени. Проще за весну качнуть воду два-три раза, и всё.

Теперь надо просушить погреб. Самый простой вариант – поставить электрическую тепловую пушку, но это энергозатратно. Выручить может обычная жаровня с углями. Она не столько согреет стены, сколько усилит циркуляцию воздуха, и тогда стены высохнут. Помочь может даже обычная стеариновая свеча, если её зажечь и оставить у вентиляционной трубы. Опять же стены не согреет, но циркуляцию увеличит.

– Дом и огород у меня на берегу Шарташа, на склоне, поэтому воде только надо освободить путь, и она сама уйдёт в озеро, – рассказал «Облгазете» домовладелец Сергей Вохмянин. – А если в погребе всё-таки появились влага, конденсат, то я сушу стены, пол и даже потолок с помощью паяльной лампы. Но при этом надо быть очень осторожным – продукты горения долго не выходят из погреба, можно и задохнуться.

Далее можно приступать к ремонту или покрытию новой гидроизоляцией. Тщательно очистите поверхность от пыли и грязи. Обычно гидроизоляцию наносят на внутренние стены. В идеале хорошо бы покрыть ею и наружные стены, но если они уже засыпаны, овчинка выделки не стоит. Чаще всего используют битумную мастику – ею покрывают и кузова автомобилей изнутри от коррозии. Но есть в продаже и группа материалов «Пенетрон» в виде сухой смеси. Разводят её водой, в инструкции по применению всё написано. Отзывы хорошие, но «Пенетрон», конечно, дороже выходит.

– Если вы задумали сделать погреб, то место надо выбирать посуше и желательно на возвышенности, тогда и грунтовых вод будет меньше, –– рекомендует специалист по малоэтажному строительству из Екатеринбурга Сергей Омигов. – Кое-кто делает стены из кирпича – не советую. Кирпич гигроскопичен, впитывает влагу и со временем разрушается. Потолок всё равно придётся заливать из бетона, доски быстро отсыреют и сгниют. Так что уж лучше сделать полностью бетонную коробку с двусторонней гидроизоляцией. И обязательно предусмотреть вентиляцию – воздух в погребе не должен застаиваться. Оптимальная температура внутри – ноль градусов: и банки с соленьями не замерзают, и овощи хорошо хранятся.