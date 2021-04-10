Как правильно прорастить картофель на рассаду?

Картофель отлично перезимовал, можно «заряжать» и следующий урожай. Фото: Алексей Кунилов

На календаре уже почти середина апреля, а значит, пора задумываться о подготовке картошки к посадке. Рекомендации по её правильному проращиванию дал заместитель по производству руководителя Уральского НИИС – филиала Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, кандидат сельскохозяйственных наук Александр Шанин.

– На Среднем Урале оптимальные сроки посадки картофеля – 20-е числа мая, только к этому времени достаточно прогревается земля. Но на южных склонах картошку можно садить и с 15 мая, – говорит Александр Шанин. – Чтобы подготовить семенной картофель, нужно его держать в тепле и на свету не менее 20 дней. Когда надо вытаскивать его из погреба, посчитать нетрудно. Что касается размеров клубней, то они должны быть 30–60 граммов. Можно садить и крупные экземпляры, а вот резать ли их, решать хозяину. Если урожай планируется в пищу, можно и резать, если на семена, то не надо: разрезанный картофель более подвержен болезням, может заразить и будущий урожай.

Если света будет недостаточно, то глазки на картофеле будут прорастать в длинные и белые корешки. Их, конечно, можно обломить и прорастить короткие крепенькие ростки, но это замедлит рост. По словам Александра Шанина, на первые ростки у клубней уходит до 20 процентов питательных веществ, а если надо прорастить другие, то для этого остаётся мало питательных веществ.

– Некоторые садоводы высыпают семенные клубни в теплицу – тут и тепло, и светло, – комментирует наш эксперт. – Вполне приемлемый вариант, только надо выкладывать их не на голую землю, а что-нибудь постелить на неё.

Надо ли опрыскивать марганцовкой для обеззараживания? Лишним, по мнению Александра Шанина, это не будет. К тому же слабый раствор марганцовки является катализатором роста растений.

КСТАТИ В деревне обычно знают только три сорта «второго хлеба»: красная, белая и голландская. Но цвет кожуры картофеля никак не влияет на его вкусовые качества и сроки созревания, это больше зависит от используемого сорта.