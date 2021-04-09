Мелотрия, огурдыня и момордика: какие экзотические растения реально выращивать на Среднем Урале?

Несмотря на помпезные названия, стоят семена экзотических растений в уральских магазинах не так уж дорого. Фото: Рудольф Грашин

Цефалофора, кассабанана, мелотрия – услышав эти слова, не каждый человек поверит в то, что это названия реальных овощей. Но уральские садоводы уже не первый год выращивают на своих участках такие экзотические растения и продолжают пробовать что-то новое. Журналист «Облгазеты» узнал, какие необычные культуры можно вырастить на суровой уральской земле и как получить богатый урожай.

Сочетание всех вкусов

Экзотика на прилавках садовых магазинов Екатеринбурга появилась уже несколько лет назад. По словам старшего продавца одного из таких бутиков Ирины Довгань, сегодня самой большой популярностью у местных садоводов пользуются разные гибриды: кивано, огурдыня, пепино.

– Практически все экзотические культуры по вкусу или виду напоминают сразу несколько других растений, – рассказывает Ирина Довгань. – Например, пепино – это кабачок, огурец и дыня в одном, мелотрия напоминает огурец и редис одновременно, а момордика – дыню и хурму. В кивано соединяется банан, киви и огурец, а по названию огурдыни и так всё понятно.

На выращивание экзотических растений нужно чуть больше времени, чем на обычные, из-за долгого срока их вызревания. Так, кассабанане нужно почти полгода, поэтому сеять рассаду необходимо уже в январе. Примерно 140 дней требует момордика, вырастающая в высоту до двух метров. Чуть меньше времени потребуется, чтобы вырастить кивано.

– Всю экзотику сеем на рассаду сначала дома и держим под фитосветом. Потом высаживаем в теплице и ухаживаем как за огурцами, – говорит Ирина Довгань.

Однако в апреле ещё не поздно заняться рассадой некоторых экзотических культур. Проще всего вырастить огурдыню: уход как за обычным кабачком, срок созревания – 70 дней. Молодые плоды этой культуры по вкусу и запаху напоминают огурец, а спелые обретают ярко выраженный дынный аромат и сладкий вкус.

– В мае можно посадить мелотрию, её срок 105 дней, – советует Ирина Довгань. – Плоды весят по 50–70 граммов и выглядит как крошечные арбузы. Снимать их нужно, пока они маленькие и вытянутые. Есть свежими или засаливать как огурцы.

Так же быстро можно вырастить паслён. Это растение бывает оранжевого и чёрного цветов, растёт гроздьями и напоминает помидор размером с крупную вишню. Вкус – кисло-сладкий, отлично подходит и на варенье, и на засолку. Выращиваем в теплице как помидор.

Спрос растёт

– Что вы только что говорили про экзотические растения? – подходит к старшему продавцу Ирине Довгань начинающий садовод Екатерина Медведева. – Что это такое вы тут показываете?

– Это цефалофора, – объясняет Ирина Довгань. – Зелень с ароматом земляники и вкусом листового салата. Её можно в разные блюда добавлять, заваривать чай и применять как пряность в выпечке. Используют как зелёную часть цефалофоры, так и жёлтые круглые цветочки.

– Сложно, наверное, вырастить такую траву? – спрашивает Екатерина.

– Вообще нет! У цефалофоры срок вызревания – всего 40 дней. Сажать её нужно как горох или морковь в начале мая на открытом грунте.

– Необычно, я никогда ничего экзотического раньше не садила, но хочу попробовать, – кивает садовод. – А что это у вас за капуста такая странная?

– Эта цветная капуста вида Вероника, – продолжает Ирина Довгань. – Мы её называем инопланетянкой, потому что соцветия выглядят очень необычно, походят на маленькие ёлочки. Её на засолку лучше всего брать, получается очень вкусно, а все гости будут в недоумении от такого вида. Выращиваем Веронику как обыкновенную цветную капусту.

Екатерина Медведева забирает семена «инопланетной» капусты и земляничной травы и идёт на кассу.

Подсмотрено во Вьетнаме

Некоторые садоводы каждый год приобретают какие-то новые семена необычных растений, а кто-то начинает выращивать на своём огороде экзот, увиденный в путешествиях. Например, опытный екатеринбургский садовод Наталья Царегородцева после поездки во Вьетнам пару лет назад заинтересовалась артишоком. На Востоке это растение давно выращивают и используют в лечебных целях: оно отлично выводит токсины из печени, помогает пищеварению и регулирует выработку желчи.

- Артишок сеять на рассаду нужно в апреле, предварительно замочив семена, – делится Наталья Царегородцева. – Растение высаживаем в открытом грунте на солнечной стороне. Быстро вырастает красивый куст диаметром до 80 сантиметров и в высоту один-полтора метра. Самое ценное в артишоке – круглые зелёные плоды, похожие на шишки, которые созревают в конце августа. На одном кусте я оставляю примерно по три плода, чтобы они успели дозреть, а остальные убираю. Их можно употреблять в пищу и делать отвары.

Листья артишока тоже обладают целебными свойствами. Их садовод сушит и делает настой на водяной бане: одну чайную ложку сухих листьев добавляет в стакан воды и заваривает на водяной бане десять минут.

Рецепт от Октябрины Ганичкиной Как вырастить 15-килограммовые арбузы? На фоне названного всего ранее те же арбузы и дыни кажутся уже привычными плодами. Однако вырастить арбуз в нашем капризном и переменчивом климате – та ещё задача. Поэтому мы решили узнать, как гарантированно получить хороший арбуз на Среднем Урале, у «главной огородницы России», телеведущей, кандидата сельскохозяйственных наук Октябрины Ганичкиной. – Я отдаю предпочтение сорту «Сахарный малыш». Перед посадкой семена арбуза нужно немного подточить со всех сторон с помощью пилочки для ногтей, чтобы оболочка раскрылась быстрее, – советует Октябрина Ганичкина. – Семена сажают на глубине трёх сантиметров 20–25 апреля и ставят в тёплое место для проращивания. Рассаду нужно держать дома на подоконнике весь май и периодически выносить на балкон для закалки. Место под арбузную грядку нужно выбирать в самой тёплой части огорода вблизи ограды. Заранее подготавливаем теплицу метр на метр из полиэтиленовой матовой плёнки, которую натягиваем на каркас из реек, скреплённых в виде домика. Дно оставляем открытым, а по бокам прокалываем несколько дырочек для воздуха. – Первого июня готовим грядку размером 40 на 40 сантиметров, насыпаем удобрение и высаживаем рассаду, – продолжает Октябрина Ганичкина. – Растения хорошо проливаем и накрываем сверху теплицей, которую нужно прикрепить у основания. До первого июня арбузы нельзя открывать. В течение всего лета не стоит также подкармливать и поливать растения: их мощная корневая система уходит на 20 метров в глубину, где получает всю необходимую влагу. Первого июля нужно убрать теплицу и расправить арбузные плети вдоль забора. Чем больше листьев и побегов, тем крупнее будет арбуз. Оставляем два-три самых сильных побега, а остальные отрезаем. Чтобы вороны не склевали плоды, их нужно накрыть тонким материалом до момента, пока они не достигнут десяти сантиметров в диаметре. Урожай можно будет собирать уже в конце августа, когда на грядке созреет большой 10–15-килограммовый арбуз.

Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №63 от 10.04.2021 «Тот еще фрукт»