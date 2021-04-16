Делаем как министр: пора разбрасывать снег в теплице

Снег в теплицу на своём участке лучше всего закидывать минимум три раза Фото: Николай Смирнов

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов – опытный садовод, поэтому напоминает своим подписчикам в Фейсбуке и читателям «Облгазеты», что необходимо разбрасывать снег не только по грядкам на свежем воздухе, но и в теплице.

«Чтобы посадки на огороде всходили быстрее, а урожай был хорошим, земля весной должна насытиться влагой и желательно, чтобы это была природная вода.Талая вода содержит большое количество полезных свойств. И снег, помещённый на грядки зимой, по весне не только сохранит микрофлору грунта, но и поможет посаженным туда растениям быстрее развиваться, – говорит Николай Смирнов на своей странице в Фейсбуке. – И если на открытых пространствах при таянии выпавшего за зиму снега влага проникает глубоко в землю и напитывает её, то в теплицах такой возможности нет. Поэтому снег в теплицы необходимо закидывать самим.»

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области признаётся, что в теплицы на своём дачном участке закидывает снег не менее трёх раз. Первый – зимой, когда выпадает много свежего снега, а потом ещё два-три раза весной по мере его таяния. Так Николай Смирнов рекомендует поступать всем уральским садоводам – результат замечательный.

«Главное, весной открыть теплицы для проветривания, чтоб в них не накапливалась влажность, которая может привести к появлению плесени и грибков,» – предупреждает Николай Смирнов.

Напомним, что в прошлом году мы рассказывали, как министру энергетики и ЖКХ Свердловской области удалось спасти урожай вишни от слишком наглых дроздов.

Опубликовано в №068 от 17.04.2021