Как правильно вырастить лук через рассаду?

Рассадным способом можно вырастить такие эксклюзивные сорта лука как Эксибишен и Ялтинский Фото: Рудольф Грашин

Получение лука из семян чернушки для многих стало привычным делом. Так садоводы не зависят от продавцов лука-севка и могут позволить себе выращивать эксклюзивные сорта. Без рассады тут не обойтись. При этом выращивание лука рассадным способом имеет свои особенности и у многих не проходит без ошибок. Как их избежать?

Сейчас рассада лука, посеянная в конце марта – начале апреля, находится в стадии активного роста. И многие пытаются её пикировать, но опытные огородники считают, что этого делать не стоит.

– При пикировке рассады лука нарушается корневая система, обрываются корневые волоски, через которые идёт питание растений, и они отстают в росте, – поясняет екатеринбургский садовод с многолетним опытом Татьяна Симакова.

Лучше изначально сеять лук так, чтобы не пришлось его рассаживать. По словам Татьяны Симаковой, для этого можно использовать индивидуальные стаканчики или сеять лук разрежённо в общую ёмкость и уже из неё потом высаживать растения в грунт.

– Часто посевы лука забывают мульчировать, – перечисляет ошибки при выращивании рассады лука наша собеседница. – Но это нужно делать обязательно, чтобы сохранить влагу. Иногда забывают поливать, а лук требователен к наличию в почве влаги, но в то же время не терпит переувлажнения. Не стоит оставлять надолго рассаду лука на солнечном месте – в этом случае её надо притенять газетой. Но если подоконник расположен на редко освещаемой солнцем стороне, то потребуется дополнительная подсветка.

Очень часто всходы лука вытягиваются. Это приводит к тому, что под тяжестью собственного веса они оказываются на земле, где потом перепутываются друг с другом. Чтобы этого не случилось, в стадии развития третьего листа нужно наполовину укоротить листья луковых сеянцев.

При выращивании рассады не стоит злоупотреблять подкормками: достаточно пару раз обработать её стимуляторами роста HB-101 или Цирконом.

При высадке на постоянное место, а это происходит в мае, беленькую шейку луковой рассады нужно заглубить и прихлопнуть почву ладонью вокруг.

– Самое главное при высадке рассады – предусмотреть защиту от луковой мухи, – советует Татьяна Симакова. – Лучше всего посадить рассаду лука рядом с посевами моркови – так вы избавитесь и от морковной, и от луковой мухи. Можно посадить лук там, где растут полынь или календула. Этот вредитель не терпит резких запахов.

Опубликовано в №068 от 17.04.2021