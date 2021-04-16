Жасмин поддался на уговоры и… зацвёл

Жасмин Елены Палаткиной достигает около полуметра в высоту и полутора метров в ширину Фото: Елена Палаткина

Когда у любителя комнатных растений зацветает любимый экзот, этой радостью всегда хочется поделиться с другими. Вот и екатеринбурженка Елена Палаткина решила рассказать читателям «Облгазеты», что у неё в очередной раз зацвёл жасмин.

– В конце 90-х выпросила в одном навороченном офисе листик жасмина с черенком, – рассказывает Елена Палаткина. – Говорили: не приживётся. Несколько месяцев не давал корней, потом укоренился и молчал годами в горшке. И я его уговорила, то ли колыбельными, то ли Цветаевой на ушко, и он сдался.

Теперь растение цветёт несколько раз в год. Пересадку и обрезку веток, по словам Елены Палаткиной, переносит спокойно: неожиданно выпускает очень длинные упругие побеги, которые, если не обрезать, опутывают всё, что находится рядом.

– Запах от цветков – головокружительный, невероятный, но очень нежный, – говорит цветовод. – Мне почти никто не верит, что это жасмин, говорят – чубушник, жасмин не приживается. Но я консультировалась у специалистов, подтвердили – жасмин. Чай с ним не заваривала – он же дружочек, как-то неловко.

КОММЕНТАРИЙ Лилия КЛЯПЫШЕВА, руководитель производственного участка екатеринбургского дендропарка на улице Первомайской: – В домашних условиях хорошо растут два вида жасмина – лекарственный и самбак. Жасмин лекарственный – многолетняя лиана, у него очень сильный аромат, и часто в магазинах продают его уже цветущим. Самбак произрастает в кустовой форме, тоже красиво цветёт и обладает приятным запахом.

Опубликовано в №068 от 17.04.2021