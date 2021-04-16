Дружили два товарищества: СНТ «Стимул» и «Свободный труд» несколько лет конфликтуют из-за общего проезда

Из-за того, что общий проезд между СНТ перекрыт, садоводам «Свободного труда» приходится добираться до своих участков пешком . Фото: Алексей Кунилов

Земельный вопрос испортил людей как когда-то квартирный. Он всё чаще становится почвой для конфликтов между отдельными садоводами и садовыми некоммерческими товариществами (СНТ). В причинах одного такого спора между двумя товариществами на Эльмаше разбирался журналист «ОГ».

Твоё-моё

Участки под два коллективных сада, которые ныне именуются СНТ «Стимул» и «Свободный труд», выделялись ещё в середине 50-х годов прошлого века. Земельные наделы нарезали в месте живописном, возле Калиновского лесопарка. Тогда это была окраина Орджоникидзевского района, а Екатеринбург звался Свердловском. За прошедшие десятки лет многое изменилось. Людям разрешили приватизировать землю, и в них проснулись собственнические инстинкты.

– Года два назад новый председатель «Стимула» заявила, что мы не должны ездить к себе по их дороге, – рассказывает старейшая жительница товарищества «Свободный труд» Любовь Журавлёва. – Но мы с этим не согласились. Во-первых, эту дорогу строили и впоследствии ремонтировали общими усилиями и на общие средства. Во-вторых, другого подъезда к нашему саду не существует.

Однако «Стимул» занял жёсткую позицию: или платите за проезд по дороге, пролегающей по нашей территории, или ездите к себе другим путём. Чтобы окончательно отгородиться от соседей, «Стимул» самостоятельно установил железные ворота на въезде в «Свободный труд», которых раньше не было, а ключи от прежних общих автоматических ворот перекодировал и раздал лишь своим.

– Проезд, из-за которого идёт спор, пролегает между участками членов нашего сада, – объясняет председатель «Стимула» Нина Золотарёва. – Раньше, когда в сад ходили пешком или на велосипедах ездили, дорога никому не мешала. Но теперь многие обзавелись автомобилями, грязь и пыль из-под колес попадает прямо на грядки, выхлопы отравляют воздух. Люди стали мне жаловаться, пришлось реагировать.

Среагировать попыталась и администрация Екатеринбурга, куда пожаловались отрезанные от дороги садоводы «Свободного труда». Она установила публичный сервитут на проезд, но «Стимул» оспорил это решение в суде, сервитут отменили. После этого «Стимул» вывесил на воротах объявление, что проезд закрывается, остаётся только проход через калитку.

Для садоводов из "Свободного труда" СНТ "Стимул" оставил открытой лишь калитку. Фото: Алексей Кунилов

Красный замок на воротах - как "кирпич", запрещающий проезд. Фото: Алексей Кунилов

Только вертолётом

– Посмотрите, как 80-летняя женщина тащится пешком, нагруженная сумками, до своего участка, – показывает нам снятое на телефон видео садовод Валерий Васильченко. – Участок в «Свободном труде» получал ещё мой дед. Никогда раньше распрей не возникало. А теперь что? Перекрыть дорогу в самый разгар работ в саду, когда рассаду надо завозить, это просто диверсия.

На карте со спутника отлично видно, что спорный проезд делит «Стимул» почти пополам, а перед «Свободным трудом» дорога раздваивается влево и вправо. Видно также, что улица Замятина, которая ведёт из города к воротам «Стимула», обрывается метров за двести, и дальше идёт грунтовка вдоль леса. А вот «Свободный труд» с трёх сторон плотно окружён другими садами и лесным массивом, никаких дорог поблизости не обозначено.

Ту же картину мы обнаружили, когда прошлись по местности. Другой выезд из СНТ «Свободный труд» является, по сути, выходом в Калиновский лесопарк. По ту сторону, вдоль забора — высоченные сосны, крутые горки. На легковушке их точно не преодолеть. В некотором отдалении пролегает, правда, колея, которая уходит в глубь леса, но оставлена она мощными внедорожниками и квадроциклами, на которых народ ездит порыбачить и отдохнуть на пруды. Так что после перекрытия проезда через «Стимул» обитатели «Свободного труда» могут попасть на свои участки только пешком или вертолётом.

Татьяна провела нас по родному СНТ "Стимул" и объяснила, почему они закрыли проезд для соседей по своей земле. Фото: Алексей Кунилов

«Путь со стороны улицы Замятина фактически является единственным, безопасным и удобным, – сообщили журналисту «Облгазеты» в администрации Екатеринбурга. – Однако установление публичного сервитута суд признал незаконным, поэтому мы готовим кассационную жалобу.»

Далее в ответе идёт перечисление подпунктов и пунктов статей Земельного кодекса РФ. Если перевести юридические термины на обычный язык, как объяснила адвокат Елена Товстокор, то речь идёт об установлении частного сервитута, за проезд к своим участкам садоводам «Свободного труда» придётся платить. И добавила, что садоводы могут также обратиться с просьбой изъять часть земель у Калиновского лесопарка для прокладки нормальной дороги. Про этот вариант решения проблемы журналисту «Облгазеты» заявил и главный специалист отдела земельных отношений администрации Орджоникидзевского района Сергей Бурундуков.

– Проезд к СНТ «Свободный труд» имеется от улицы Войкова, но садоводы им никогда не пользовались и ни разу не обращались к нам с просьбой привести в порядок эту дорогу, – заявил Сергей Бурундуков. – Они одно твердят: хотим и дальше ездить через «Стимул», по чужой земле.

После разговора с представителем власти районного масштаба создалось впечатление, что он плохо владеет ситуацией, на месте её не изучал, в правовой статус земель, о которых идёт речь, не вникал.

– Официально там нет дороги ни от улицы Замятина до ворот «Стимула», ни от «Свободного труда» до улицы Войкова, – говорит главный специалист Дирекции лесных парков Свердловской области Нина Шапкина. – Оба эти участка являются землями Калиновского лесопарка, так что и проезд от Замятина, которым садоводы пользуются, проложен незаконно. Возможно, и ворота «Стимула» установлены на наших землях, сейчас это выясняют геодезисты. Нужно поднимать первоначальные документы, когда в середине 50-х годов прошлого века выделялись наделы под коллективные сады. На планах должны быть обозначены легальные проезды.

Эти ворота из СНТ "Свободный труд" выходят не на дорогу, а в лесопарк. Фото: Алексей Кунилов

Любовь Журавлёва из СНТ "Свободный труд": "Шесть десятков лет мы дружили со "Стимулом", а теперь поссорились". Фото: Алексей Кунилов

Ситуация типичная

– Этот конфликт из-за проезда в городе — не единственный, – говорит председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова. – К примеру, много лет по такому же поводу судятся два СНТ «Берёзовые рощи». А виноваты, по большому счёту, городские власти, которые при выделении земли не думали о том, что нужно оставлять обособленные проезды к каждому саду. И во время приватизации земель об этом нужно было думать.

Тема ожесточённых дорожных споров между СНТ, садоводами и жителями посёлков нашла своё отражение даже в докладе Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой за 2020 год. Все они возникают из-за чьих-то необдуманных решений и урегулируются с огромным трудом.

Осенью прошлого года, к примеру, скандал разгорелся на границе двух городских округов – Заречного и Белоярского. Жители деревни Гусево, недовольные проездом по их улицам многочисленных автомобилей обитателей коттеджного посёлка «Зодиак», стали воздвигать на их пути баррикады. Разбираясь в причинах возникшего противостояния, Татьяна Мерзлякова выяснила, что другой проезд к посёлку отсутствует. Установленный властями на деревенской земле публичный сервитут суд признал незаконным и отменил. Единственный выход – пробить дорогу на Тюменский тракт. Но это возможно лишь в отдалённой перспективе.

А вот в Сысертском городском округе, где члены СНТ «Текстильщик» просили сохранить подъезд к своим участкам, проблему решить удалось. Там дорога попадала на территорию, отведённую особой экономической зоне «Титановая долина», и её должны были огородить. Местная администрация решила установить сервитут на землях общего пользования СНТ «Уралец», но тогда его обитатели возмутились. К счастью, нашли другой выход – исключить часть земельного участка, по которому пролегает дорога к «Текстильщику», из границ «Титановой долины».

Обе ситуации один в один напоминают ту, в которую угодило СНТ «Свободный труд». Но получит ли он свободный проезд, зависит от властей Орджоникидзевского района и Екатеринбурга.

Фото: Максим Смагин

Крутые горки в Калиновском лесопарке на легковушке не преодолеешь. Фото: Алексей Кунилов

Всё снесут? Генпланом Екатеринбурга, разработанным до 2025 года, предусмотрен вынос садов с занятых ими территорий во всех районах города. Землю планируется постепенно освобождать под жилищное строительство, инженерные коммуникации и транспортные развязки. В Орджоникидзевском районе под снос намечено 27 садов, а в целом по городу — 120. Судебные споры садоводов с городскими властями из-за сноса домов идут с 2008 года.

Опубликовано в №068 от 17.04.2021