Дружили два товарищества: СНТ «Стимул» и «Свободный труд» несколько лет конфликтуют из-за общего проезда

Земельный вопрос испортил людей как когда-то квартирный. Он всё чаще становится почвой для конфликтов между отдельными садоводами и садовыми некоммерческими товариществами (СНТ). В причинах одного такого спора между двумя товариществами на Эльмаше разбирался журналист «ОГ».
Твоё-моё
Участки под два коллективных сада, которые ныне именуются СНТ «Стимул» и «Свободный труд», выделялись ещё в середине 50-х годов прошлого века. Земельные наделы нарезали в месте живописном, возле Калиновского лесопарка. Тогда это была окраина Орджоникидзевского района, а Екатеринбург звался Свердловском. За прошедшие десятки лет многое изменилось. Людям разрешили приватизировать землю, и в них проснулись собственнические инстинкты.
– Года два назад новый председатель «Стимула» заявила, что мы не должны ездить к себе по их дороге, – рассказывает старейшая жительница товарищества «Свободный труд» Любовь Журавлёва. – Но мы с этим не согласились. Во-первых, эту дорогу строили и впоследствии ремонтировали общими усилиями и на общие средства. Во-вторых, другого подъезда к нашему саду не существует.
Однако «Стимул» занял жёсткую позицию: или платите за проезд по дороге, пролегающей по нашей территории, или ездите к себе другим путём. Чтобы окончательно отгородиться от соседей, «Стимул» самостоятельно установил железные ворота на въезде в «Свободный труд», которых раньше не было, а ключи от прежних общих автоматических ворот перекодировал и раздал лишь своим.
– Проезд, из-за которого идёт спор, пролегает между участками членов нашего сада, – объясняет председатель «Стимула» Нина Золотарёва. – Раньше, когда в сад ходили пешком или на велосипедах ездили, дорога никому не мешала. Но теперь многие обзавелись автомобилями, грязь и пыль из-под колес попадает прямо на грядки, выхлопы отравляют воздух. Люди стали мне жаловаться, пришлось реагировать.
Среагировать попыталась и администрация Екатеринбурга, куда пожаловались отрезанные от дороги садоводы «Свободного труда». Она установила публичный сервитут на проезд, но «Стимул» оспорил это решение в суде, сервитут отменили. После этого «Стимул» вывесил на воротах объявление, что проезд закрывается, остаётся только проход через калитку.
Только вертолётом
– Посмотрите, как 80-летняя женщина тащится пешком, нагруженная сумками, до своего участка, – показывает нам снятое на телефон видео садовод Валерий Васильченко. – Участок в «Свободном труде» получал ещё мой дед. Никогда раньше распрей не возникало. А теперь что? Перекрыть дорогу в самый разгар работ в саду, когда рассаду надо завозить, это просто диверсия.
На карте со спутника отлично видно, что спорный проезд делит «Стимул» почти пополам, а перед «Свободным трудом» дорога раздваивается влево и вправо. Видно также, что улица Замятина, которая ведёт из города к воротам «Стимула», обрывается метров за двести, и дальше идёт грунтовка вдоль леса. А вот «Свободный труд» с трёх сторон плотно окружён другими садами и лесным массивом, никаких дорог поблизости не обозначено.
Ту же картину мы обнаружили, когда прошлись по местности. Другой выезд из СНТ «Свободный труд» является, по сути, выходом в Калиновский лесопарк. По ту сторону, вдоль забора — высоченные сосны, крутые горки. На легковушке их точно не преодолеть. В некотором отдалении пролегает, правда, колея, которая уходит в глубь леса, но оставлена она мощными внедорожниками и квадроциклами, на которых народ ездит порыбачить и отдохнуть на пруды. Так что после перекрытия проезда через «Стимул» обитатели «Свободного труда» могут попасть на свои участки только пешком или вертолётом.
«Путь со стороны улицы Замятина фактически является единственным, безопасным и удобным, – сообщили журналисту «Облгазеты» в администрации Екатеринбурга. – Однако установление публичного сервитута суд признал незаконным, поэтому мы готовим кассационную жалобу.»
Далее в ответе идёт перечисление подпунктов и пунктов статей Земельного кодекса РФ. Если перевести юридические термины на обычный язык, как объяснила адвокат Елена Товстокор, то речь идёт об установлении частного сервитута, за проезд к своим участкам садоводам «Свободного труда» придётся платить. И добавила, что садоводы могут также обратиться с просьбой изъять часть земель у Калиновского лесопарка для прокладки нормальной дороги. Про этот вариант решения проблемы журналисту «Облгазеты» заявил и главный специалист отдела земельных отношений администрации Орджоникидзевского района Сергей Бурундуков.
– Проезд к СНТ «Свободный труд» имеется от улицы Войкова, но садоводы им никогда не пользовались и ни разу не обращались к нам с просьбой привести в порядок эту дорогу, – заявил Сергей Бурундуков. – Они одно твердят: хотим и дальше ездить через «Стимул», по чужой земле.
После разговора с представителем власти районного масштаба создалось впечатление, что он плохо владеет ситуацией, на месте её не изучал, в правовой статус земель, о которых идёт речь, не вникал.
– Официально там нет дороги ни от улицы Замятина до ворот «Стимула», ни от «Свободного труда» до улицы Войкова, – говорит главный специалист Дирекции лесных парков Свердловской области Нина Шапкина. – Оба эти участка являются землями Калиновского лесопарка, так что и проезд от Замятина, которым садоводы пользуются, проложен незаконно. Возможно, и ворота «Стимула» установлены на наших землях, сейчас это выясняют геодезисты. Нужно поднимать первоначальные документы, когда в середине 50-х годов прошлого века выделялись наделы под коллективные сады. На планах должны быть обозначены легальные проезды.
Ситуация типичная
– Этот конфликт из-за проезда в городе — не единственный, – говорит председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова. – К примеру, много лет по такому же поводу судятся два СНТ «Берёзовые рощи». А виноваты, по большому счёту, городские власти, которые при выделении земли не думали о том, что нужно оставлять обособленные проезды к каждому саду. И во время приватизации земель об этом нужно было думать.
Тема ожесточённых дорожных споров между СНТ, садоводами и жителями посёлков нашла своё отражение даже в докладе Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой за 2020 год. Все они возникают из-за чьих-то необдуманных решений и урегулируются с огромным трудом.
Осенью прошлого года, к примеру, скандал разгорелся на границе двух городских округов – Заречного и Белоярского. Жители деревни Гусево, недовольные проездом по их улицам многочисленных автомобилей обитателей коттеджного посёлка «Зодиак», стали воздвигать на их пути баррикады. Разбираясь в причинах возникшего противостояния, Татьяна Мерзлякова выяснила, что другой проезд к посёлку отсутствует. Установленный властями на деревенской земле публичный сервитут суд признал незаконным и отменил. Единственный выход – пробить дорогу на Тюменский тракт. Но это возможно лишь в отдалённой перспективе.
А вот в Сысертском городском округе, где члены СНТ «Текстильщик» просили сохранить подъезд к своим участкам, проблему решить удалось. Там дорога попадала на территорию, отведённую особой экономической зоне «Титановая долина», и её должны были огородить. Местная администрация решила установить сервитут на землях общего пользования СНТ «Уралец», но тогда его обитатели возмутились. К счастью, нашли другой выход – исключить часть земельного участка, по которому пролегает дорога к «Текстильщику», из границ «Титановой долины».
Обе ситуации один в один напоминают ту, в которую угодило СНТ «Свободный труд». Но получит ли он свободный проезд, зависит от властей Орджоникидзевского района и Екатеринбурга.
Всё снесут?
Генпланом Екатеринбурга, разработанным до 2025 года, предусмотрен вынос садов с занятых ими территорий во всех районах города. Землю планируется постепенно освобождать под жилищное строительство, инженерные коммуникации и транспортные развязки. В Орджоникидзевском районе под снос намечено 27 садов, а в целом по городу — 120. Судебные споры садоводов с городскими властями из-за сноса домов идут с 2008 года.
- Опубликовано в №068 от 17.04.2021
Сюжет
«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.