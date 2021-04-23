В УрГАУ проходят первые выставка и конференция для садоводов с начала пандемии

На выставке представлен большой ассортимент посадочного материала. Фото: Галина Соловьёва.

Сегодня и завтра в Уральском государственном аграрном университете (УрГАУ) проходит ярмарка и конференция «Достижения науки – садоводам Урала». Из-за эпидемии коронавируса выставки и конференции для садоводов в УрГАУ не проходили с февраля 2020 года, нынешняя – первая после столь длительного перерыва.

На выставке представлен широкий ассортимент посадочного материала, семян, рассады, а также семенной картофель, товары для садоводов и дачников. Одновременно проходит конференция, где можно бесплатно прослушать лекции учёных УрГАУ и Свердловской селекционной станции садоводства. Среди тем – природное земледелие, инновации в сфере овощеводства, кролиководства и грибоводства.

Выставку и конференцию можно посетить 23 и 24 апреля с 10 до 17 часов по адресу: Екатеринбург, ул. Тургенева, 23, 2-й этаж. Вход свободный по документу, удостоверяющему личность, но при себе необходимо иметь средство индивидуальной защиты органов дыхания.

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