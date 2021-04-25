Как получить урожай баклажанов на навозной грядке?

Выращивать рассаду баклажанов в домашних условиях удобно: она не занимает много места и выглядит декоративно. Фото: Рудольф Грашин

Из всех тепличных культур баклажан на Среднем Урале получил наименьшее распространение. Хотя, как считают специалисты-овощеводы, выращивать эту культуру не сложнее, чем другие паслёновые – томат и перец. Но существуют в технологии возделывания баклажана и свои особенности. Узнать их – самое время: уже скоро можно будет высаживать рассаду баклажанов.

Например, трудно получить урожай томатов и перцев на сильно унавоженных грядках – растения просто уйдут в зелень и не дадут плодов. А рассаду баклажанов, как оказалось, можно садить на заложенную с осени навозную гряду. Так поступает екатеринбурженка Нина Шломова. Её супруг Николай когда-то жил в Средней Азии и подсмотрел этот способ выращивания баклажанов у местных дехкан – сельских тружеников.

– Мы держим в саду кроликов, и навоз, соломенную подстилку от них муж осенью выкладывает на приготовленную для баклажанов грядку, – рассказывает Нина Шломова. – Слой органики получается высотой в 30–40 сантиметров, сверху присыпаем землёй. В таком виде гряда зимует. Весной на неё устанавливаем дуги, натягиваем на них укрывной материал и высаживаем под него рассаду.

Рассаду баклажанов садоводы высаживают в парник в конце мая, заглубляя в почву растения по семядольные листочки. Из-за того, что грядка получается тёплой, это помогает растениям пережить небольшие понижения ночных температур. Баклажан требователен к питанию, поэтому перепревшая органика и тут приходится кстати. При этом не образуется много зелени, не оттягивается цветение, и завязывание плодов происходит вовремя.

На такой грядке баклажан плодоносит практически до заморозков. Осенью перегной из-под баклажанов можно внести под другие культуры, а в освободившийся парник внести новую партию навоза уже под будущий урожай. Но если не заготовили такую гряду осенью – нестрашно. Можно сделать её и сейчас – для этого нужно использовать перепревший навоз.

Сейчас рассада баклажанов у Нины Шломовой распикирована и подросла до 20 сантиметров в высоту. По её словам, в этот период особого ухода за ней не требуется. Но при возделывании баклажана на всех этапах его роста важно соблюдать одно правило: эта культура не терпит засухи, поэтому поливать баклажаны нужно регулярно, не допуская при этом застоя воды у корней.

Опубликовано в №73 от 24.04.2021