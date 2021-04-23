Почему у меня не живут комнатные цветы? Топ-5 ошибок начинающего растениевода

К удивлению, большинство проблем с комнатными растениями происходит из-за чрезмерного внимания и ухода. Фото: Ирина Гильфанова

Комнатные растения есть почти в каждом доме, но зачастую ухаживать за ними не всегда просто даже самому опытному садоводу, не говоря уже о новичках. Одна из основателей проекта по озеленению пространств в Екатеринбурге Ксения ПИВКИНА собрала свой рейтинг самых типичных ошибок начинающего растениевода и рассказала, как их исправлять.

Неправильный горшок

Это самая частая ошибка. Некоторым при покупке растения хочется сразу посадить его в большой красивый горшок. Также многих смущает раскидистая крона, но опытный садовод знает, что это не показатель. Например, традесканция бывает очень пышной, а её корневая система – размером с кулачок. На самом деле растение после пересадки в первую очередь занимается освоением горшка, а потом идёт в рост. Если горшок слишком большой, то цветок будет хуже развиваться.

Есть простая формула, чтобы подобрать правильный горшок: при пересадке нужно посмотреть на корневую систему растения и прибавить два-три сантиметра в диаметре – это и будет идеальный размер.

Также проблемой может стать пересадка растений в кашпо. В отличие от горшка, кашпо несёт декоративную функцию, поэтому у него нет дренажных отверстий внизу. Это приводит к недостаточному количеству кислорода в грунте, что замедляет рост цветка. Правильнее будет поставить обычный горшок в кашпо – тогда сохранится и эстетика, и растение.

Перелив

Люди часто переливают растения, потому что любят их и хотят, чтобы они быстрее росли. Но, как и в случае с горшком, это не работает. Когда воды слишком много, растение не успевает её потреблять, а грунт остаётся постоянно влажным. В итоге корневая система может загнить, и цветок начинает вянуть. Первая мысль владельца – растению нужно больше воды. Это ещё больше ухудшает ситуацию, а на листьях появляются чёрные пятна. После этого растение придётся достать из горшка, вычистить корневую систему и лечить его.

Как часто поливать растение? На этот вопрос нет универсального ответа, потому что дома у всех разные климатических условия: влажность, сторона света. Поэтому полив – интуитивное действие: вы должны сами выяснить, сколько воды нужно растению. Внимательно смотрите на него и следите, чтобы грунт успевал просыхать. Однако не забывайте, что не все растения допускают сухую землю. Например, калатея любит постоянную влажность.

Неправильный грунт

Некоторые используют для своих растений землю из огорода. Такой грунт иногда подходит, но цветок не будет настолько хорошо развиваться. Грунт лучше покупать в магазине. Он должен обладать тремя характеристиками. Во-первых, питательностью, то есть содержать достаточное количество микро- и макроэлементов. При этом для разных растений их концентрация отличается. Например, хвойные предпочитают максимально пустой грунт без каких-либо элементов. Во-вторых, земля должна быть воздухопроницаемой, а в-третьих, – влагопроницаемой. Это помогают сделать такие добавки, как вермикулит, песок, перлит. Они разрыхляют грунт, дополнительно удерживают влагу и пропускают кислород, который помогает корневой системе лучше развиваться. Дополнительно на дно можно насыпать сантиметр дренажа из керамзита.

Не то место жительства

Любому растению нужен хотя бы минимальный свет для наращивания зелёной массы. Ознакомьтесь с требованиями цветка при покупке. Так, теневыносливые растения можно ставить в коридор или ванну, но на пару дней в неделю их придётся выставлять на подоконник. Также для цветения большинству растений нужно много света, как, например, спатифиллуму.

Нет карантина

Далеко не все магазины тщательно обрабатывают растения от вредителей, поэтому после покупки его нельзя сразу ставить к остальной зелёной массе в доме. Для начала цветок следует внимательно осмотреть на наличие паразитов и обработать. Моя любимая процедура – горячий душ, который поможет смыть вредителей и повысить иммунитет растения. Далее пересаживаем цветок и помещаем в «карантин», то есть ставим отдельно от остальных. Если в течение двух недель с растением всё хорошо, то его можно переносить в ваш зелёный уголок.

Записала Ирина Гильфанова

Опубликовано в №73 от 24.04.2021