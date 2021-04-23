Что нужно знать, чтобы успешно прививать плодовые деревья?

Разноцветной изолентой Вячеслав Зырянов отмечает прививки разных сортов. Фото: Алексей Кунилов

Небывало тёплые для апреля дни в этом году на Среднем Урале заставили плодовые деревья пробудиться от зимней спячки чуть раньше обычного, позволив садоводам уже с середины месяца заняться их вегетативным размножением и увеличением сортов яблок, груш, слив. О том, какие способы прививки лучше использовать, и как избежать типичных ошибок, журналист «Облгазеты» спросил садовода-любителя и профессионала.

Одна яблоня – девять сортов

– Прививочную кампанию в этом году я начал 10 апреля, а закончу, когда начнут распускаться почки, – рассказывает садовод Вячеслав Зырянов из посёлка Солнечного Берёзовского городского округа. – В качестве подвоя использую в основном дикие яблони – специально выращиваю их из семечек, чтобы был запас для прививок. Года через три деревца подрастут, и их ветви достигнут нужного диаметра для копулировки. Этот метод вегетативного размножения мне нравится своей простотой и надёжностью.

Вячеслав Михайлович любит экспериментировать, на его участке можно увидеть много чего необычного. Одно из чудес – дичок, на который привито девять сортов яблок. Но прививками хозяин занимается не ради забавы. Вдруг пропадёт какая-нибудь элитная яблоня или груша, а в запасе её копии имеются. Этакий банк плодовых.

Великолепно подходят в качестве подвоя, по словам садовода, и дикие груши. Плоды у них невзрачные, невкусные, но для озеленения и для прививок деревца подходят идеально, даже лучше яблонь.

– На дикую грушу я не только сорта груш прививаю, но и яблок, – говорит Вячеслав Зырянов.

Главное – точно совместить камбий на подвое и привое. Именно этот влажный зеленый слой под корой, по словам садовода, отвечает за рост и позволяет привою прижиться.

– Опытным путём я пришел к выводу, что оптимальный угол среза при копулировке должен быть 30 градусов, – рассказывает Вячеслав Зырянов. – Во-первых, увеличивается площадь совмещения, во-вторых, легче соединять и удерживать привой, пока приматываешь его к подвою. Оптимальный диаметр веток – около одного сантиметра, правда, я прививаю и веточки толщиной от 0,4 сантиметра.

В качестве инструмента поначалу Вячеслав Михайлович использовал обычный кухонный нож, но потом перешёл на канцелярский: он гораздо острее, если лезвие затупится, его легко поменять. Недавно «разорился», приобрёл прививочный секатор – штуку недешевую, но удобную. По саду ходит со специальным чемоданчиком, в котором лежат нож, секатор, дезинфицирующая жидкость для обработки рук и инструмента, чтобы не занести заразу в место прививки, а также изолента.

– Сейчас продают саморазрушающуюся ленту, но мне она не понравилась, – признаётся Вячеслав Зырянов. – Мне удобнее пользоваться обычной изолентой. Она пластичная, хорошо ложится на ветки и крепится. Срезы на деревьях-донорах обрабатываю жидкостью «Здравень».

В пользу изоленты говорит ещё и то, что она выпускается разных цветов. Это помогает отличать прививку одного сорта от другого. Жёлтая изолента у Вечеслава Зырянова означает «Налив Исетский», белая – «Свердловчанин». Все данные о прививках садовод заносит в тетрадь, плюс втыкает пластмассовую табличку с информацией возле каждого дерева.

– Разводить нужно только районированные сорта, – говорит Вячеслав Зырянов. – Бесполезно спорить с природой и гоняться за южными сортами. Даже если они и приживутся, то рано или поздно погибнут.

Четыре правила

– Существует много способов размножения плодовых культур, но в принципе достаточно овладеть двумя: копулировкой и прививкой за кору, – говорит старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Дмитрий Тележинский. – Первый применим, когда подвой и привой имеют одинаковый диаметр, второй – для взрослых растений с толстыми ветками. Кроме того, копулировку можно использовать как только начнётся движение соков, а за кору – позже, когда начинает зеленеть почка.

Дмитрий Тележинский обратил внимание на несколько моментов, которые не всегда учитывают садоводы.

Черенки должны быть со спящими почками, поэтому до момента прививки их нужно хранить в тёмном и прохладном месте.

На привое не должно быть много почек: когда наступит тепло, они начнут сушить черенок. Привой должен быть с одной, максимум – с двумя почками.

Если почки на черенке наклёвываются раньше времени, их следует прикрыть от солнца бумагой.

Инструмент, которым пользуется садовод, должен быть острым, как бритва.

– Сделать прививку – лишь треть дела, – подчёркивает Дмитрий Тележинский. – Очень важен уход за привитым деревом. Необходимо убирать дикую поросль, побеги подвоя снизу, которые могут задавить привой. Не рекомендуется делать прививку на нижние свисающие ветви. Для привоя нужно выбирать ветви, направленные вверх.

Опубликовано в №73 от 24.04.2021