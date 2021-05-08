Лунный календарь садово-огородных работ для Среднего Урала на май

В н​​​​​​еблагоприятные дни лунный календарь не рекомендует работать с растениями. Фото: Алексей Кунилов

Май — один из самых загруженных месяцев для всех садоводов. Теперь почти всё время нужно проводить на свежем воздухе, чтобы успеть подготовить участок к летнему сезону, высадить всю рассаду, провести необходимые посевы на открытом грунте и в теплицах, а также обработать плодовые деревья и кустарники. Рассказываем, чем лучшего всего заняться в предстоящие насыщенные майские дни согласно рекомендациям лунного календаря.

9 мая - Убывающая луна в Овне. Посев однолетних и многолетних цветов, вьющихся цветов для подвесных кашпо. Подготовка почвы для посадок, рыхление земли, обработка от болезней и вредителей.

Фото: Алексей Кунилов

10 мая – Убывающая луна в Тельце. Посев редиса, свёклы, моркови, луковичных цветов. Санитарная обрезка деревьев и кустарников, опрыскивание средствами от вредителей, рыхление и мульчирование почвы.

11 мая - Новолуние. Раскорчёвка старых и больных деревьев и кустарников, уборка участка. Неблагоприятный день

12 мая – Растущая луна в Близнецах. Обработка растений от болезней и вредителей. Неблагоприятный день

13 мая – Растущая луна в Близнецах. Подкормка растений, прививка плодовых деревьев, подготовка мест под газоны и грядки.

14 мая – Растущая луна в Близнецах. Посев на рассаду или высадка под укрытие либо в теплицу дынь, тыквы, огурцов. Прищипка, пасынкование, прививка и умеренный полив.

15 мая – Растущая луна в Раке. Высадка в теплицу томатов, огурцов, капусты, перца, бахчевых культур, кабачков, патиссонов, баклажанов. Посадка, укоренение, прививки плодовых деревьев и ягодных кустарников, обильный полив, подкормка.

16 мая – Растущая луна в Раке. Высадка рассады капусты, спаржи, сладкого перца. Посадка картофеля, бобовых культур. Рассаживание корнеклубней топинамбура, посадка картофеля. Благоприятное время для двулетних и многолетних цветов.

17 мая – Растущая луна во Льве. Высаживание и сев чеснока, спаржи, горького перца и однолетних цветов. Посадка земляники, винограда. Подготовка грядок, внесение удобрений.

18 мая – Растущая луна во Льве. Посадка лука, хрена, посев газона. Прополка и прореживание растений, культивация, рыхление, окучивание, перекопка земли и внесение органических удобрений, борьба с болезнями и вредителями.

19 мая – Растущая луна в Деве. Санитарная обрезка веток, пасынкование, прищипка, черенкование, опрыскивание растений от вредителей.

20 мая - Растущая луна в Деве. Посев любой зелени, редиса, однолетних цветов. Укоренение черенков и прикапывание побегов к кустам крыжовника и смородины, прививка деревьев и кустарников, прополка и прореживание растений, умеренный полив.

21 мая - Растущая луна в Деве. Посев огурцов и зелени. Пасынкование помидоров, работа с ягодными кустарниками, деление и пересадка многолетних цветов, подвязка ампельных культур к опорам, борьба с болезнями. Подкормка минеральными удобрениями не под корень.

Фото: Алексей Кунилов

22 мая – Растущая луна в Весах. Посев моркови и зелени, посадка рассады однолетних цветов, огурцов, помидоров, арбузов, дынь, кабачков, баклажанов, капусты среднепоздних сортов, перца. Обрабатываем землю, поливаем и вносим минеральные удобрения, пересаживаем комнатные растения.

23 мая - Растущая луна в Весах. Посев гороха, посадка картофеля, клубневых цветов, роз, саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников. Обильный полив и создание клумб, альпийских горок, газонных орнаментов.

24 мая - Растущая луна в Скорпионе. Посев щавеля, репы, свеклы, спаржи, многолетнего лука, чеснока, картофеля. Замачивание семян, внесение органических удобрений, обильный полив, рыхление земли.

25 мая – Растущая луна в Скорпионе. Посев зелени, репы, свеклы, посадка лука, чеснока, картофеля, тыквы, кабачков, дыни, плодовых деревьев, ягодных кустарников, винограда. Обрезка усов земляники, полив, прививки.

26 мая – Полнолуние. Уборка участка и теплицы. Неблагоприятный день

27 мая – Убывающая луна в Стрельце. Посадка картофеля, репчатого лука, чеснока. Прищипка малины, пасынкование томатов, внесение фосфорных удобрений, стрижка газона, уничтожение вредителей, прореживание всходов.

28 мая – Убывающая луна в Козероге. Посадка лука, чеснока, картофеля, капусты, помидоров, сельдерея. Санитарная обрезка и прививка деревьев, удаление сорняков, прореживание всходов, внесение удобрений.

29 мая - Убывающая луна в Козероге. Высадка в теплицы томатов, огурцов, перца, баклажанов. Деление многолетних овощных культур, посадка деревьев и кустарников.

30 мая - Убывающая луна в Водолее. Окучиваем картофель, удобряем цветы и почву у приствольных кругов деревьев, мульчируем почву перегноем, перепревшим опилом, компостом.

31 мая - Убывающая луна в Водолее. Борьба с вредителями, болезнями, сорняками, прореживание всходов, санитарная обрезка деревьев и кустарников, вырезка усов земляники, уход за газоном. Неблагоприятный день

В н​​​​​​еблагоприятные дни лунный календарь не рекомендует работать с растениями.

Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №81 от 08.05.2021