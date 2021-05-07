Может ли садовое товарищество стать посёлком, и почему этому противятся муниципалитеты?

Жители садового товарищества «Сосновское» верят, что им удастся изменить статус их СНТ на посёлок «За правду», и он появится на карте Свердловской области Фото: Из архива Расула Юсипова

Многие современные садовые некоммерческие товарищества (СНТ) абсолютно не похожи на коллективные сады, доставшиеся нам по наследству от советской власти. Где-то это практически населённые пункты, но стать таковыми у них никак не получается. Журналист «Облгазеты» узнала, почему СНТ стремятся изменить статус, но власти не идут им навстречу в этом вопросе.

Стену не прошибёшь

В отличие от садовых товариществ, преобразованных из старых коллективных садов с их времянками вместо домов, в СНТ «Медная горка» в Верх-Исетском районе Екатеринбурга стоят красивые коттеджи вдоль широких улиц. Имеется детская и спортивная площадки, большой и глубокий пруд, где можно купаться летом, зимой кататься на коньках и рыбу ловить в любое время года.

Почти все дома в этом садовом товариществе обеспечены благами цивилизации: водой, канализацией, бытовой техникой. Улицы в тёмное время суток освещаются, вся территория под видеонаблюдением. Многие члены товарищества проживают здесь постоянно, и в паспортах у них местом регистрации значится СНТ «Медная горка». Не хватает только природного газа. Буквально в двух километрах расположен газифицированный посёлок Медный, от него легко можно протянуть магистраль до «Медной горки», но статус мешает. Газовики обязаны дотягивать магистраль только до населённого пункта.

– Когда четыре года назад я занимался получением официального адреса, чтобы люди могли прописаться в своих домах, то интересовался в Главархитектуре администрации Екатеринбурга и в других инстанциях, нельзя ли присвоить нам статус посёлка? – рассказывает председатель СНТ «Медная горка» Сергей Дегтянников. – Но мне сказали, что это невозможно, и я понял: стену не прошибёшь.

Поставить перед фактом

Гораздо напористей действует инициативная группа СНТ «Сосновское», расположенного на территории городского округа Верхняя Пышма. В январе нынешнего года они провели сход и приняли решение о создании поселения. В числе подписантов – российские спортсмены-лыжники Дмитрий Япаров, Сергей Турышев и Юлия Ступак.

– Все документы мы передали в Законодательное собрание Свердловской области и Верхнепышминскую городскую думу, – рассказывает председатель СНТ «Сосновское» Расул Юсипов. – Власти от нашей идеи не в восторге. Если садовое товарищество станет населённым пунктом, муниципалитету придётся заниматься решением социально-бытовых проблем, созданием инфраструктуры, а они в этом не заинтересованы.

По поручению председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной в администрацию Верхней Пышмы направили соответствующий запрос. В ответе, подписанном главой городского округа Иваном Соломиным, изложили причины, не позволяющие удовлетворить просьбу жителей СНТ «Сосновское»: отсутствие в администрации городского округа утверждённой документации по планировке данной территории, а на ней самой – отсутствие объектов здравоохранения, культуры, спорта и коммунального назначения, необходимых для принятия решения о возможности образования населённого пункта. Но парадокс в том, что обитатели «Сосновского» как раз и хотят восполнить отсутствие перечисленных объектов.

– Наш СНТ изначально проектировался и разбивался на участки как полноценный населённый пункт с территориями под культурные, образовательные, спортивные объекты, – говорит Расул Юсипов. – У нас главные улицы шириной до 30 метров, а остальные – по 15. Участки под индивидуальную застройку имеют площадь от 8 до 10 соток и правильную форму. Есть уличное освещение, ровные дороги, надёжная система энергоснабжения и даже центральная канализация. Мы хотим построить детсад и школу, медпункт, спортшколу. Статус посёлка позволит нам воспользоваться такими финансовыми инструментами, как сельская ипотека и субсидиями на жильё по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Свою волю обитатели «Сосновского» решили выразить не только в письмах чиновникам. В День местного самоуправления они установили на въезде в свой посёлок, который они хотят назвать «За правду», новенький дорожный знак. Борьба продолжается.

По всей России

Как оказалось, проблема присвоения современным СНТ статуса посёлков является не региональной, а всероссийской. Эту тему не раз поднимали председатель Союза садоводов России, депутат Государственной думы России Олег Валенчук и председатель комитета Государственной думы России по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Подготовлен даже законопроект о внесении поправок в Федеральный закон №217 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», который позволит любому садоводу инициировать процесс перевода СНТ в населённый пункт. Но облегчит ли это смену статуса?

– В статье 13.2. Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» закреплено право граждан на создание вновь образованного поселения на межселённых территориях, – подчёркивает Расул Юсипов. – То, что зависит от нас, мы сделали: провели сход, приняли решение, уведомили о нём органы власти. Теперь дело за ними.

Смена статуса СНТ на посёлок, конечно, не так проста. Садовые товарищества, как правило, создаются на землях сельхозназначения, поэтому придётся поменять их категорию на «земли населённого пункта» и вид разрешённого использования. А инициаторы создания посёлка «За правду», например, хотят объединить на его территории не только СНТ, но и два соседних фермерских хозяйства, что усложняет задачу. Кроме того, нужно вносить изменения в генеральный план и схему планирования муниципалитета. Всё это ляжет на плечи органов местного самоуправления.

– Не знаю ни одного случая, чтобы СНТ получило статус посёлка, хотя многие этого хотят, – говорит председатель Союза садоводов Екатеринбурга, также исполняющая обязанности председателя Союза садоводов Свердловской области Надежда Локтионова. – Члены садового товарищества всё должны делать за свой счёт. Если же СНТ станет населённым пунктом, то все заботы благоустройства лягут на муниципалитет. Придётся позаботиться и о том, чтобы жители имели доступ к медицине, образованию, наладить культурный досуг, торговлю.

Сейчас, по словам Надежды Локтионовой, гораздо легче добиться включения СНТ в границы существующих поселений. В этом случае садоводы смогут пользоваться всей инфраструктурой села, посёлка или города, а местные власти будут вынуждены заниматься проблемами новой территории. Технология вливания СНТ в поселение достаточно проста, но есть нюансы.

– Товарищество садоводов ликвидируется как юридическое лицо и становится частью населённого пункта, в границах которого располагается, – объясняет Надежда Локтионова. – Однако очень важно, чтобы каждый владелец участка перед ликвидацией юрлица заключил прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями: электросетевой компанией, водопроводными сетями, газовщиками и прочими.

Как сообщили «Облгазете» в администрации Екатеринбурга, прецедентов перевода садовых товариществ в населённые пункты в городе пока не было. Но и смысла в этом городские власти не видят, поскольку жители, прописанные в СНТ, прикреплены к ближайшей поликлинике, детскому саду и школе, а также к избирательному участку.

ОФИЦИАЛЬНО Управление Росреестра по Свердловской области: «В соответствии со статьёй 9 областного закона №34-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области» от 13.04.2017 г. «Особенности внесения в Законодательное Собрание Свердловской области в порядке законодательной инициативы проектов законов Свердловской области, предусматривающих изменение административно-территориального устройства Свердловской области, и рассмотрения этих проектов законов Свердловской области Законодательным Собранием Свердловской области», граждане вправе вносить предложения об образовании населённого пункта и присвоении наименования предполагаемому населённому пункту. Перечень документов, которые направляются в Законодательное собрание Свердловской области с предложением об образовании и присвоении предполагаемому населённому пункту наименования, установлен в соответствии с федеральным законодательством (Федеральным законом от 18.12.1997 №152-ФЗ «О наименованиях географических объектов», приказом Минэкономразвития РФ от 27.03.2014 №171) и Законом Свердловской области «Об отдельных вопросах присвоения наименований географическим объектам и переименования географических объектов в Свердловской области».

Опубликовано в №81 от 08.05.2021 под заголовком «Поменять статус»