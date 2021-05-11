Свердловским дачникам разрешено готовить на огне, но запрещено сжигать мусор

Еду можно готовить на расстоянии 5 метров от построек. Вокруг мангала всё должно быть вычищено в радиусе двух метров. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области стартует дачный сезон. В связи с этим свердловчанам напомнили, какие ограничения противопожарного режима распространяются на садовые участки.

Приготовление пищи и шашлыков разрешается на территории садового участка, но место готовки должно располагаться на расстоянии не менее пяти метров от построек, а территория вокруг должна быть отчищена от мусора в радиусе двух метров. Об этом во вторник на пресс-конференции рассказала председатель Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" Надежда Локтионова.

В мае на территории садовых участков категорически запрещено разжигать костры и сжигать любой мусор, в том числе траву и сухие ветки. После снятия пожароопасного режима сжигать мусор можно в бочке с крышкой, которая должна быть вкопана в землю на глубину 30 сантиметров. В радиусе одного метра вокруг источника огня территория должна быть отчищена. За нарушение ограничений полагается штраф в размере 2000 рублей.

"На сегодняшний день надзорные органы работают через дроны. Вам будет просто приходить квитанция со штрафом и фотографией, что факт нарушения законодательства установлен", - пояснила председатель регионального отделения "Союза садоводов России" Надежда Локтионова.

Напомним, что на территории всей Свердловской области с 30 апреля действует особый противопожарный режим. Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности продлено до 14 мая.